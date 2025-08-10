Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Ghost Master: Resurrection – 5.6GB

Crossout Legends – 2.5GB

Bendy: Lone Wolf – 1.7GB

Antarctica 88: Remaster – 1.6GB

Off – 1.3GB

Iwakura Aria – 1.3GB

Korean Drone Flying Tour Anyang-si – 1.2GB

Super Darling Panic – 951MB

Mad Skills BMX 2 – 884MB

Bubble Wizard IV Saga – 804MB

Curse Rounds – 732MB

DUCK: Dangerous Ultimate Cartridge Kidnapper – 573MB

Zumba – Treasure of the Marble Sea – 568MB

TetroMosaic, RacY: AutomatA – 530MB

Mind Over Magnet – 505MB

Shantae Advance: Risky Revolution – 503MB

Dragon Detective: A Friend from the Shadows – 455MB

GOST of Time – 418MB

Bunny Girls – 268MB

Kimono Cats – 257MB

Cats in Cozy Rooms – 232MB

Demons Are Coming – 251MB

NanaKnight – 187MB

Bunkers 1944 FPS – 167MB

Re:Play – 153MB

Rogue Raccoon – 99MB

Toaplan Arcade Collection Vol.1 – 81MB

Toaplan Arcade Collection Vol.2 – 78MB

1989 After the War – 78MB

Learn to Play – Jungle Frog – 61MB

Eggconsole Brandish Renewal PC-9801 – 48MB