Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
- Ghost Master: Resurrection – 5.6GB
- Crossout Legends – 2.5GB
- Bendy: Lone Wolf – 1.7GB
- Antarctica 88: Remaster – 1.6GB
- Off – 1.3GB
- Iwakura Aria – 1.3GB
- Korean Drone Flying Tour Anyang-si – 1.2GB
- Super Darling Panic – 951MB
- Mad Skills BMX 2 – 884MB
- Bubble Wizard IV Saga – 804MB
- Curse Rounds – 732MB
- DUCK: Dangerous Ultimate Cartridge Kidnapper – 573MB
- Zumba – Treasure of the Marble Sea – 568MB
- TetroMosaic, RacY: AutomatA – 530MB
- Mind Over Magnet – 505MB
- Shantae Advance: Risky Revolution – 503MB
- Dragon Detective: A Friend from the Shadows – 455MB
- GOST of Time – 418MB
- Bunny Girls – 268MB
- Kimono Cats – 257MB
- Cats in Cozy Rooms – 232MB
- Demons Are Coming – 251MB
- NanaKnight – 187MB
- Bunkers 1944 FPS – 167MB
- Re:Play – 153MB
- Rogue Raccoon – 99MB
- Toaplan Arcade Collection Vol.1 – 81MB
- Toaplan Arcade Collection Vol.2 – 78MB
- 1989 After the War – 78MB
- Learn to Play – Jungle Frog – 61MB
- Eggconsole Brandish Renewal PC-9801 – 48MB
