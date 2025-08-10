La Nintendo Switch 2 est un succès colossal depuis son lancement, et Nintendo a réussi à gérer son stock initial avec une efficacité rarement vue chez la firme. Les réapprovisionnements se sont enchaînés rapidement, mais la demande reste si forte que la console continue de se vendre par vagues complètes, menant régulièrement à des ruptures. Le président de Nintendo a même présenté ses excuses aux joueurs et promis de corriger le tir. De nouveaux indices laissent penser que des mesures concrètes sont déjà en cours.

Bien que Nintendo ne donne pas de chiffres précis sur le volume de production de la Switch 2, certains partenaires industriels dévoilent des données qui laissent entrevoir une nette hausse en prévision des fêtes de fin d’année. Selon leurs rapports financiers :

PixArt Imaging prévoit une augmentation de ses ventes à Nintendo de 11 à 19 % entre juillet et septembre.

prévoit une augmentation de ses ventes à Nintendo de entre juillet et septembre. Hosiden a revu ses prévisions à la hausse, avec une progression estimée de 10,3 % sur la période avril à septembre.

PixArt est le fournisseur exclusif des capteurs optiques intégrés aux Joy-Con 2, permettant notamment le mode « souris ». Hosiden, de son côté, assemble une partie du hardware et des accessoires pour la Switch et la Switch 2. Avec ces deux entreprises annonçant une telle progression, tout indique que Nintendo a intensifié sa production.

source : Nintendo Patents Watch, IRConference, Hosiden