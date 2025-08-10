L’éditeur Purple Play et le studio Purple Tree, à l’origine de Thunder Ray, en collaboration avec TMS Entertainment, ont officiellement annoncé Baki Hanma: Blood Arena, un jeu d’action en 2D inspiré de l’anime Baki de Netflix. Le jeu sortira le 11 septembre 2025 sur Nintendo Switch.

Entrez dans l’univers brutal de Baki Hanma: Blood Arena, un jeu d’action en 2D qui rappelle le gameplay nerveux et précis de Super Punch-Out!!. En combinant réflexes, timing parfait et coups spectaculaires inspirés du shonen, ce jeu promet une expérience de combat immersive et dynamique. Préparez-vous à affronter les adversaires les plus redoutables et à prouver votre force dans l’arène. Seuls les combattants les plus déterminés réussiront à dominer le Blood Arena et à inscrire leur nom au sommet de la hiérarchie des guerriers.

Caractéristiques principales