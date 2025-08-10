L’éditeur Purple Play et le studio Purple Tree, à l’origine de Thunder Ray, en collaboration avec TMS Entertainment, ont officiellement annoncé Baki Hanma: Blood Arena, un jeu d’action en 2D inspiré de l’anime Baki de Netflix. Le jeu sortira le 11 septembre 2025 sur Nintendo Switch.
Entrez dans l’univers brutal de Baki Hanma: Blood Arena, un jeu d’action en 2D qui rappelle le gameplay nerveux et précis de Super Punch-Out!!. En combinant réflexes, timing parfait et coups spectaculaires inspirés du shonen, ce jeu promet une expérience de combat immersive et dynamique. Préparez-vous à affronter les adversaires les plus redoutables et à prouver votre force dans l’arène. Seuls les combattants les plus déterminés réussiront à dominer le Blood Arena et à inscrire leur nom au sommet de la hiérarchie des guerriers.
Caractéristiques principales
- Incarnez Baki Hanma – Jouez le rôle du combattant le plus déterminé du monde et relevez le défi ultime.
- Affrontez 12 adversaires uniques – Chaque ennemi possède son propre style de combat et nécessite une stratégie adaptée pour être vaincu.
- Combattez dans 5 arènes variées – Des clubs de combat clandestins aux grandes scènes de tournoi, affrontez vos ennemis dans des environnements iconiques.
- Déchaînez des attaques spéciales – Utilisez des coups surpuissants inspirés de l’anime pour dominer vos adversaires.
- Bande-son originale – Plongez dans l’atmosphère intense de l’univers de Baki grâce à une composition musicale unique.
- Affrontez le combat final épique – Défiez l’adversaire ultime, la créature la plus puissante du monde, dans une bataille pour le titre de dieu du combat.
Laisser un commentaire