Le studio indépendant Timesea Studio remet son projet Infinity Knights: Xross sur le devant de la scène en dévoilant de nouveaux visuels à l’occasion du premier anniversaire du développement du jeu et du lancement de sa campagne de financement participatif. Cette annonce s’accompagne d’un message de remerciement adressé à la communauté, dont le soutien a été essentiel pour nourrir l’enthousiasme autour de ce RPG d’action multijoueur très attendu, en amont de son test alpha fermé.

Ces nouvelles images plongent les joueurs dans des biomes variés, riches en détails et en histoire, chacun portant les cicatrices des conflits passés. Le studio dévoile également un premier aperçu du système de combat en temps réel, pensé pour offrir des affrontements aussi intenses que tactiques, avec des animations dynamiques et des transitions fluides entre les attaques et les armes.

« Construire ce jeu entre frères a été une aventure incroyable », déclare Saxon Goodrick, producteur et programmeur principal de Timesea Studio. « Cet anniversaire est l’occasion de remercier notre communauté, qui nous soutient depuis le début, tout en présentant IK:X à un tout nouveau public de fans de RPG d’action. »

Infinity Knights: Xross sortira sur PC via Steam et sur consoles de génération actuelle. Les joueurs peuvent déjà le précommander via Backerkit ou l’ajouter à leur liste de souhaits sur Steam.

Inspiré par les RPG des années 90, le jeu propose une aventure coopérative pour un à trois joueurs, mêlant exploration, combats et développement de royaume. La bande-son est composée par Hiroki Kikuta, connu pour son travail sur des classiques comme Secret of Mana. Le joueur incarne Xross, dernier membre des Infinity Knights, chargé d’explorer des terres mystérieuses où les règles de la vie et de la mort ne sont pas les mêmes qu’ailleurs. Au fil de l’aventure, il devra manier des armes légendaires, les Armements, capables de capturer les âmes des ennemis vaincus pour les ramener à la vie.

Le gameplay repose sur un système de combat flexible permettant de changer d’élément ou d’arme au milieu d’un combo, tout en synchronisant ses attaques avec celles de ses alliés pour infliger des dégâts dévastateurs. L’exploration se déploie à travers six biomes distincts, entre zones créées à la main et donjons générés aléatoirement, offrant une grande rejouabilité. Les succès en mission permettent d’améliorer et d’agrandir le royaume, débloquant personnages, objets, quêtes et outils.

Timesea Studio promet également de nombreuses options de personnalisation, une difficulté adaptative et des modes préconfigurés comme les speedruns ou les randomizers, pour répondre à tous les styles de jeu. L’accessibilité est au cœur du projet, afin que le plus grand nombre puisse profiter de cette aventure aux accents nostalgiques et modernes à la fois.