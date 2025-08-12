Après son succès sur PC, Deathless: The Hero’s Quest, développé par 1C Game Studios et édité par Fulqrum, s’apprête à faire son entrée sur Nintendo Switch cet automne. Inspiré du folklore slave, ce jeu mêlant exploration, combats et construction de deck propose d’incarner l’un des quatre héros disponibles pour plonger au cœur de contes mortels et affronter les créatures légendaires de Belosvet. L’objectif : rétablir la paix dans un monde menacé par des forces surnaturelles.

Au fil de l’aventure, les joueurs devront collecter des cartes, bâtir et personnaliser leur deck, et s’adapter à chaque affrontement. Les ennemis sont variés et redoutables : bogatyrs, sorciers, esprits malicieux appelés nechistiks, et bien d’autres figures issues des légendes slaves. La quête ultime mènera jusqu’à Koschey l’Immortel, adversaire mythique dont il faudra tester la véritable invincibilité.

Le jeu promet également des rencontres marquantes avec des revenants, yagas, vodyanoïs et rusalkas, ces nymphes aquatiques aussi belles que dangereuses. Chaque partie offre l’opportunité de débloquer de nouvelles cartes et modificateurs, rendant les prochaines expéditions plus riches et stratégiques. Les histoires des quatre héros s’entremêlent à travers des quêtes, des alliances et des combats épiques contre des ennemis d’une rare puissance.

Avec déjà plus de 4 millions de batailles livrées et plus de 280 000 aventures entreprises sur PC, il est désormais temps pour les joueurs Nintendo Switch de relever le défi… mais attention, dans ces contes, la fin heureuse n’est jamais garantie.