Evil Marian et Super Anubis rejoignent le combat sur PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation® 5 et PlayStation® 4

Maximum Entertainment en collaboration avec le développeur Secret Base, a annoncé aujourd’hui que le beat ’em up très apprécié Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons enrichit aujourd’hui son casting avec deux nouveaux personnages jouables dans un pack DLC gratuit. Il s’agit du deuxième pack de personnages ajouté au jeu à succès cette année, les deux premiers personnages DLC, Jeff et Abore, ayant été lancés en avril dernier.

Découvrez les nouveaux combattants :

Evil Marian

Autrefois alliée de confiance, Marian est désormais sous l’emprise d’une force malveillante inconnue. Froide et distante, elle flotte au-dessus du sol, lançant des attaques psychiques et utilisant la télékinésie avec violence. Son regard est vide, sa voix dénuée d’émotion : quelque chose d’ancien s’est emparé d’elle… et ne la lâche plus.

Super Anubis

Pendant des années, des rumeurs ont prétendu qu’Anubis était un imposteur, chef de secte sans véritable pouvoir. Mais aujourd’hui, Super Anubis est apparu : il lévite, brille et invoque des forces obscures qui dépassent l’entendement. La question demeure : était-il un imposteur depuis le début… ou un prophète enfin révélé ?

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons est un jeu d’action et de combat dynamique à défilement horizontal qui ramène les emblématiques Billy et Jimmy Lee sur le devant de la scène, accompagnés de nouveaux alliés pour combattre le monde criminel de New York. Les joueurs peuvent déchaîner des combos dévastateurs et des coups spéciaux tout en se frayant un chemin à travers la ville, avec des personnages jouables uniques et des améliorations à débloquer. Pour renouveler la formule classique, sélectionnez jusqu’à deux personnages pour créer une équipe et jouer en coopération !