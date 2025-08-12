Nouveau jeu sur console et PC, inspiré de la série animée à succès de Netflix, avec des personnages, véhicules et bien plus encore plébiscités par les fans.

Mattel, Inc., une entreprise mondiale leader dans le domaine des jouets et du divertissement familial, propriétaire de l’un des portefeuilles de marques les plus emblématiques au monde, en partenariat avec GameMill Entertainment, a annoncé aujourd’hui Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed, un jeu de course arcade survitaminé qui sortira le 24 octobre 2025. Inspiré de la série télévisée animée à succès Hot Wheels Let’s Race de Netflix, le jeu vidéo sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam.

Bande-annonce d’annonce : YouTube

Ressources : Télécharger

Série animée d’action pour enfants, Hot Wheels Let’s Race suit Coop et ses amis pilotes nouvelle génération alors qu’ils participent à un camp de course où l’accélérateur est toujours à fond. Les trois saisons de Hot Wheels Let’s Race sont désormais disponibles sur Netflix, où la série s’est classée parmi les 10 programmes les plus regardés sur la plateforme dans certains pays à chaque saison.

Désormais, l’action se déplace sur consoles et PC avec Ultimate Speed, où les fans pourront incarner Coop et son équipe pour conquérir des circuits déjantés, affronter des boss spectaculaires et créer des pistes personnalisées extravagantes dans un tout nouveau jeu de course familial.

Les principales caractéristiques incluent :

Rencontrez les pilotes : Incarnez vos personnages préférés de Let’s Race, dont Coop, Spark, Mac, Brights, Axle et Cruise.

Icônes et circuits Hot Wheels : Choisissez parmi une sélection de véhicules Hot Wheels emblématiques comme la GT-Scorcher, la Super Twin Mill, la Roger Dodger et la Duck N’ Roll, chacun ayant sa maniabilité, ses capacités et son style propres. Foncez sur 12 circuits spectaculaires inspirés de la série.

Affrontements contre les boss : Mesurez-vous à des boss gigantesques, comme le cobra géant du professeur Rearview et son dragon cracheur de feu, dans des batailles rapides et intenses sur la piste. Chaque affrontement promet des moments inoubliables à l’arrivée.

Course vers la victoire : Cinq modes de jeu palpitants, dont Racing Camp, Cup Champ, Speed Trials, Track Builder et Free Races. Avec des commandes fluides conçues pour la vitesse, courez en solo ou avec des amis en écran partagé local à quatre joueurs.

Personnalisation ultime : Gagnez des badges en forme de flamme pour débloquer de nouvelles voitures, des autocollants et des pièces de piste dans l’Ultimate Garage. Personnalisez votre propre Hot Wheels et montrez-le sur le circuit.

Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed est sous licence Mattel, développé par Bamtang Games et édité par GameMill Entertainment. Le jeu sortira cet automne sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam au prix de 34,99 £ / 39,99 €.

Une édition numérique Deluxe sera disponible au prix de 39,99 £ / 49,99 €, comprenant le pack DLC High Voltage Speed avec de nouvelles voitures, des pièces de piste pour le créateur de circuits et des autocollants. Le contenu de l’édition Deluxe sera également disponible séparément dès la sortie, avec le pack DLC High Voltage Speed vendu 12,99 £ / 14,99 €.