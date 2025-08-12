Le studio indépendant Revulo Games a annoncé l’arrivée prochaine de House Fighters: Total Mess, un jeu de tir arcade PvE dans lequel de petits avions-jouets s’affrontent dans des combats aériens déjantés… au cœur même de votre maison ! Une démo jouable sera bientôt disponible sur Steam, permettant aux joueurs de tester les mécaniques de vol et de découvrir les deux premières missions avant le lancement officiel.

Dans House Fighters: Total Mess, vous incarnez le lieutenant Green, un jeune pilote cadet en mission pour sauver d’autres jouets en détresse. L’action se déroule dans des environnements du quotidien — chambre, cuisine, garage — transformés en véritables champs de bataille miniatures. Il faudra voler à travers les rampes d’escalier, esquiver des lampes imposantes, zigzaguer entre les meubles et remplir des missions originales, allant du sauvetage de figurines à l’aide à la préparation d’une fête d’anniversaire.

Le gameplay mélange maniabilité d’avion traditionnelle avec commandes inversées et contrôles simplifiés pour être accessible à tous. Les joueurs peuvent accélérer, freiner, effectuer des virages précis, et surtout, utiliser un arsenal varié : mitrailleuses, roquettes, bombes, mais aussi des objets insolites comme des clous pour crever des ballons. Chaque ennemi détruit laisse tomber des ressources à récupérer pour poursuivre le combat.

La personnalisation est au cœur de l’expérience : plus vous progressez, plus vous débloquez de nouveaux avions, chacun avec ses propres statistiques (puissance du moteur, poids, résistance), ainsi que des dizaines de stickers, peintures et couleurs pour donner à votre appareil un style unique. Les 13 missions scénarisées promettent des objectifs variés et une bonne dose de nostalgie, en transformant les pièces familières de la maison en terrains de jeu géants.

Avec son ambiance légère, ses combats rapides et son univers bourré de charme, House Fighters: Total Mess s’adresse aussi bien aux joueurs occasionnels qu’aux fans de jeux de tir aérien arcade. Et avec la démo imminente, il ne faudra pas attendre longtemps avant de prendre les commandes pour vos premières acrobaties dans le ciel… du salon.