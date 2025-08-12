Préparez vos loupes et vos carnets : Inspector Waffles: Early Days débarquera sur Nintendo Switch le 12 septembre 2025, au prix de 9,99 €. Ce jeu d’enquête en vue de dessus, conçu dans l’esprit des grands classiques du point’n’click, promet une aventure pleine d’humour félin, de mystères et de casse-têtes à résoudre.

Cette préquelle du jeu Inspector Waffles nous plonge dans les débuts de carrière du jeune Waffles, un chat perspicace et débordant d’esprit. Accompagné de Pancakes, un inspecteur chevronné et probablement le seul félin véritablement compétent du commissariat, vous formerez un duo prêt à traquer les criminels les plus rusés. Mais derrière chaque affaire se cache un danger… et l’ombre de votre futur ennemi juré plane déjà.

Le jeu se compose de cinq chapitres, chacun correspondant à une enquête à résoudre. Les affaires sont variées – vol, incendie criminel, trafic de drogue – et suivent trois étapes clés :

Trouver des indices en inspectant minutieusement les scènes de crime et en interagissant avec chaque élément du décor.

en inspectant minutieusement les scènes de crime et en interagissant avec chaque élément du décor. Interroger suspects et témoins , en décelant les mensonges et en confrontant vos interlocuteurs avec des preuves solides.

, en décelant les mensonges et en confrontant vos interlocuteurs avec des preuves solides. Présenter votre rapport à Pancakes pour démontrer que vous avez identifié le véritable coupable.

Avec son style pixel art soigné, ses dialogues malicieux et son intrigue découpée en enquêtes distinctes, Inspector Waffles: Early Days s’annonce comme une aventure policière aussi charmante que captivante, accessible même à ceux qui n’ont pas joué au premier opus.