L’éditeur Knights Peak a confirmé que Mandragora: Whispers of the Witch Tree sortira en version numérique sur Nintendo Switch le 4 septembre 2025. Les joueurs pourront dès le 15 août ajouter le titre à leur liste de souhaits sur l’eShop. Déjà disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ce RPG d’action acclamé pour sa profondeur et son univers narratif proposera également sur Switch les mêmes améliorations et contenus ajoutés grâce aux retours de la communauté, notamment un mode New Game+.

Pour ceux qui souhaitent enrichir leur expérience, les possesseurs de l’édition standard pourront acheter un Deluxe Edition Upgrade en option. Ce pack inclut la bande-son originale, un artbook numérique, deux ensembles de transmogrification cosmétique (Shadowpyre et Gildcrest), ainsi que deux familiers exclusifs : le Curious Ottliong et le Nimble Dieling.

Depuis son lancement, Mandragora: Whispers of the Witch Tree a bénéficié d’un suivi régulier, avec des ajustements de gameplay, un affinage des mécaniques RPG et des combats plus équilibrés. Les joueurs encore indécis peuvent tester gratuitement une démo mise à jour sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, offrant un avant-goût des aventures qui les attendront dès septembre sur Nintendo Switch.