Annoncé lors du Nintendo Direct Indie World, Tiny Bookshop a débarqué quelques heures après sur l’eShop. Le premier jeu des Allemands de Neoludic Games nous amène dans une expérience cosy dans laquelle nous gérons une librairie itinérante. Que nous donne cet opus, disponible à vingt euros depuis le 7 août 2025 ?

Un concept parfait pour les amoureux de littérature

Tiny Bookshop est un jeu cosy dans lequel nous incarnons un apprenti libraire itinérant à Bouquainville. Nos objectifs sont multiples : d’un côté, nous devons faire tourner notre commerce et de l’autre, nous devons aider les habitants dans leurs problèmes quotidiens.

La prise en main est rapide et le jeu est accessible. Globalement, chaque journée se ressemble. Nous choisissons un lieu de Bouquainville où faire escale. Chaque lieu possède sa particularité, ses quêtes, mais aussi son public. Les clients à l’université raffolent des livres de savoir et des classiques, là où ceux du phare préfèrent les romans policiers ou les drames.

Une fois arrivés sur le lieu, nous ouvrons notre boutique et les clients achèteront automatiquement les livres en fonction de leurs goûts. Ils n’ont pas de limite d’achats : tant qu’ils trouvent quelque chose qui leur conviennent, ils continueront de garnir leur panier.

Nous sommes majoritairement passifs pendant chaque journée de vente, mais parfois, des clients nous demanderont des recommandations particulières. Serons-nous capables de trouver une pièce de théâtre romantique dans nos stocks restants ? Un livre de voyage amusant ? Un classique écrit par une autrice ?

Nos stocks sont constitués d’un mélange de livres fictifs et réels. Nous aurons aussi bien du Shakespeare, du Simone de Beauvoir, du Tolkien que des livres inventés par les développeurs. Faire une bonne recommandation permet d’augmenter la possibilité d’achat de tous les clients pendant une courte durée.

Pendant la journée, des personnages spéciaux viendront nous parler. Certains nous donneront des quêtes à réaliser qui nous permettent de débloquer des timbres à mettre dans une sorte de carnet de voyage. Nous pouvons aussi explorer chaque décor pour (peut-être) trouver des objets, des personnages, voire même découvrir de nouveaux lieux !

À la fin de chaque journée, nous avons accès au journal de la ville qui nous permet soit d’acheter des équipements pour notre librairie (pour attirer plus de clients et gagner plus d’argent), soit de racheter des livres. Nous renflouons notre stock grâce à des annonces qui restent temporairement. Parfois nous avons accès à des lots précis mais chers (des romans policiers à 30 pièces le carton, par exemple), soit des stocks moins chers mais plus éclectiques (5 pièces pour quinze livres de tout genre). À vous de bien choisir en fonction de vos besoins.

Cosy à souhait…

Le journal de la ville nous informe aussi des prochains évènements à venir comme le marché aux puces, le marché aux poissons ou la fin des examens pour essayer d’obtenir divers bonus ainsi que de la météo.

Nous pouvons décorer notre librairie en fonction de nos goûts. Les objets impacteront à la fois positivement et négativement nos ventes. Par exemple, une citrouille pour Halloween boostera nos ventes de romans policier et de livres jeunesse mais diminuera celles des classiques (ce qui peut entraîner des incohérences, car certains classiques peuvent être des romans policier).

Finalement, nous pourrons renflouer chaque jour nos étagères afin d’avoir des livres à vendre. Nous choisissons les genres de livre que nous voulons vendre (il est impossible de choisir individuellement chaque œuvre). Par exemple, nous pouvons mettre vingt drames, dix livres de voyage mais seulement un livre de jeunesse, et là encore, c’est à nous de prendre la meilleure décision en fonction du lieu.

Tiny Bookshop est un beau jeu cosy qui aurait pu prétendre à beaucoup mieux. Le concept est intéressant, notamment si vous êtes, comme nous, des passionnés de littérature. Il y a un vrai plaisir à recommander des livres, à fouiller dans nos étagères en lisant le résumé de chaque œuvre afin de trouver la pépite adéquate pour notre client.

… Mais aussi répétitif à souhait

Nous aimons les décorations, bien que limitées, qui permettent d’améliorer notre boutique, et même si nous restons passifs la grande majorité de la journée, le jeu offre un sentiment reposant sans grande difficulté pour nous détendre.

Même si les journées sont répétitives, nous avons pris un grand plaisir à vendre nos livres, à découvrir de nouveaux lieux et des personnages (là aussi limités) avec leurs quêtes et leurs histoires.

Cependant, même si Tiny Bookshop est un jeu réussi, il aurait pu facilement devenir une pépite avec un peu plus de contenu et de variété. Le concept et le gameplay qui en résultent, aussi intéressants qu’ils sont, n’évoluent que très peu. Changer de lieu n’apporte pas grand-chose et une certaine lassitude s’empare de nous.

L’un des plaisirs du jeu est de trouver le bon livre pour la bonne personne et par conséquent, de découvrir toutes les œuvres disponibles, cependant, le contenu est un peu chiche et pas assez varié pour tenir notre intérêt jusqu’au bout. Il y avait pourtant la place : nous avons bien une dizaine d’œuvres de Shakespeare, du Trône de Fer à volonté, ainsi qu’un grand nombre de Jane Austen.

Nous aurions tellement voulu avoir plus de choix « surprenants », comme de la littérature orientale (comme Majnoun et Leïla, par exemple), plus de poésie (où sont les Baudelaire et les Rimbaud ?), de philosophie (hormis les essais de Simone de Beauvoir, rien sur Nietzsche, Aristote ou Pascal) de théâtre, à vrai dire, plus de contenu pour ne pas avoir les mêmes livres en boucle.

Les personnages sont mignons mais l’écriture est peu incarnée, peu créative, et nous finissons par lire les dialogues sans grande envie. Les quêtes que chaque personnage propose sont assez mornes : « recommande X romances », « recommande X romans policiers », ou encore « installe X décorations d’Halloween » (ou de Noël) ou encore « achète X objets dans ce lieu », ce qui renforce malheureusement la sensation de répétitivité.

Un jeu qui aurait pu prétendre à plus

Par ailleurs, les recommandations faites sont souvent douteuses et peu réalistes, ce qui nous sort parfois du jeu. Un personnage nous demande une pièce comique mais refuse Le Songe d’une nuit d’Été, l’une des œuvres les plus drôles de Shakespeare ? Nous vendons aussi bien trop facilement les encyclopédies pour à peu près toutes les demandes. Vous voulez de la non-fiction ? Encyclopédie. Un livre qui parle d’Histoire ? Encyclopédie. Même quand le résumé décrit une œuvre comme l’une des plus sombres qui existe, le client peut la refuser sous prétexte qu’elle n’est pas assez terrifiante.

Cela nous laisse finalement un sentiment mitigé, car nous nous sommes amusés sur le jeu malgré ses défauts, mais nous avons aussi l’impression que l’expérience aurait pu être vraiment mieux, surtout pour le prix de vingt euros.

La durée de vie est par ailleurs énorme, en théorie, en fonction du temps que vous décidez de passer sur le jeu. L’expérience fonctionne avec divers évènements par saison ce qui peut motiver à rester de nombreuses heures, même si le tout peut sembler morne au bout d’un certain temps.

Les graphismes sont parfaitement adaptés pour l’expérience, avec une belle patte graphique douce qui correspond au sujet. Même s’ils ne sont pas exceptionnels, ils sont de qualité et remplissent parfaitement leur tâche. La bande-son est de cet acabit, bien que plus discrète : elle s’écoute, s’oublie, et c’est ce qu’il faut pour une expérience comme celle-ci.

Nous vous joignons une vidéo de gameplay réalisée par nos soins d’une quarantaine de minutes. Celle-ci se déroule au début de notre expérience, donc avec des accrocs pour bien comprendre les touches. Petit détail avant de terminer le test : malgré ce qui est écrit sur l’eShop, le jeu est bien traduit en langue française.