Humble Games et Dead Mage viennent d’officialiser l’arrivée de Wizard of Legend 2 sur Nintendo Switch, prévue pour la fin de l’année 2025. Suite directe du premier opus sorti en 2018, ce nouvel épisode conserve l’ADN d’action-roguelike nerveux tout en apportant un important lot de nouveautés. Dommage cependant qu’aucune version optimisée pour la Nintendo Switch 2 ne soit annoncée, surtout au vu de ses capacités techniques.

Dans cet univers où magie et danger cohabitent, les joueurs incarnent un sorcier prêt à relever les Épreuves des légendes dans les mystérieuses Terres flottantes. Il faudra y affronter des environnements hostiles, des boss redoutables et maîtriser les arcanes élémentaires pour prétendre au titre ultime de Sorcier des légendes.

Le jeu proposera un mode coopération jusqu’à quatre joueurs, en ligne ou en local, avec une meilleure réactivité des compétences, une caméra affinée et un équilibrage spécifique des combats multijoueurs. Les développeurs annoncent également des transitions d’animations plus fluides et une gestion d’objets plus ergonomique pour éviter les achats accidentels.

Côté exploration, Wizard of Legend 2 fera voyager les joueurs à travers plusieurs biomes uniques, chacun proposant ses propres ennemis et défis. Les possibilités tactiques seront nombreuses grâce à la maîtrise de dizaines d’arcanes élémentaires — feu, eau, terre, foudre, air et chaos — combinables pour créer des stratégies magiques inédites. Des reliques modifiant en profondeur le gameplay viendront enrichir encore plus l’expérience.

Enfin, le titre sera accessible au plus grand nombre grâce à une prise en charge étendue des langues, incluant le français, l’allemand, le japonais, le coréen, le russe, l’espagnol, le portugais brésilien, le persan ou encore le turc.

Avec son gameplay dynamique, ses combats intenses et son mode coopératif complet, Wizard of Legend 2 s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de roguelikes sur Switch. Mais l’absence de version Switch 2 risque de décevoir ceux qui espéraient profiter du jeu dans des conditions optimales sur la nouvelle console.