Le label d’édition de jeux indépendants Deck13 Spotlight et le développeur Datadyne sont heureux de renouveler leur partenariat pour l’édition du J-RPG, Forge of the Fae. La collaboration entre les deux entités dure depuis quelques années déjà et a pu notamment proposer des projets acclamés par le public et la critique tels que CrossCode et Chained Echoes.

Découvrez un nouveau trailer pour Forge of the Fae sur Youtube :

Dans l’univers inspiré de l’Irlande des années 1800, Forge of the Fae plonge les joueurs dans une aventure narrative magnifiquement ficelée où les humains et les fées sont en conflit. Alors qu’un pouvoir ancestral se réveille et que les tensions montent, les joueurs accompagneront Fiora, une jeune inventrice, dans son périple à la découverte des secrets de son monde, aux prises avec un sombre mystère et à la recherche de sa véritable identité. Chaque décision influencera l’issue de l’histoire, ce qui permettra aux joueurs d’orienter le déroulement du récit et de vivre une expérience davantage personnalisée.

S’inspirant des JRPG classiques, Forge of the Fae propose un système de combat au tour par tour où la stratégie règne en maître. Les joueurs devront maîtriser les systèmes « ARC Crystal System » et « Adrenaline », qui offrent des sorts et des capacités polyvalents et personnalisables, ajoutant ainsi de la profondeur et de l’excitation au combat. Parallèlement à l’action, des énigmes complexes disséminées dans le monde encouragent l’exploration et récompensent les joueurs en leur offrant des objets puissants et une histoire cachée.

« Forge of the Fae nous convient parfaitement », déclare Michael Hoss, chef de produit chez Deck13 Spotlight. « Même à ses débuts, le jeu est incroyablement bien conçu et il joue sur tous les leviers. Travailler avec Datadyne au cours des deux dernières semaines nous a également montré que c’est une équipe formidable qui construit ce chef-d’œuvre. »

« Nous avons trouvé un partenaire fiable avec Deck13 Spotlight », a ajouté David Schooley de Datadyne. « Non seulement ils comprennent parfaitement la vision du jeu, mais ils connaissent également très bien le marché des JRPG. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de ce voyage ! »

Forge of the Fae sortira en 2027 sur PC et consoles. Une démo gratuite est disponible sur Steam et le jeu sera jouable sur le stand de l’Indie Arena à la Gamescom de Cologne et au Tokyo Game Show plus tard dans l’année. Souhaitez le jeu dès maintenant sur Steam.