Deck13 Spotlight et Wobble Ghost sont heureux d’annoncer que Spindle, leur prochain jeu d’action-aventure, sera disponible dès 2025 sur PC et Nintendo Switch. Pour patienter, découvrez un tout nouveau trailer de gameplay pour ce jeu indé au charme singulier.

Un aventure s’achève, une autre commence

En cours de développement depuis 2018, chaque pixels composant l’incroyable univers de Spindle a fait l’objet de multiples itérations. Une quête de perfection qui arrive bientôt à son terme, l’équipe de développement ayant pleinement retranscrit sa vision pour le titre, comme le montre ce nouveau trailer de gameplay :

Spindle est un jeu d’action-aventure old school qui vous plonge dans un superbe monde en pixels fait à la main. Explorez des donjons obscurs, résolvez des énigmes complexes et utilisez les pouvoirs uniques de la Mort pour vaincre les créatures et déjouer les obstacles qui se dressent sur votre chemin.

Alors que le développement touche à sa fin, il tarde aux développeurs de voir les joueurs s’emparer de Spindle et débuter leur propre aventure, en incarnant la seule et unique Mort – accompagnée de son fidèle petit cochon.