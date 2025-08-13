Plongez dans un vortex rétro avec Toree Saturn, le dernier né de la saga micro-plateforme de Siactro, débarquant sur Nintendo Switch. Inspiré par l’ère dorée de la Sega Saturn et des premiers Sonic 3D, ce jeu promet vitesse, couleurs flashy et une BO entêtante. Mais cette nouvelle aventure du petit oiseau jaune parvient-elle à renouveler la formule ou se contente-t-elle de recycler un succès éprouvé ?

Derrière Toree Saturn se trouve Siactro, un développeur indépendant rodé à l’exercice des jeux courts, nostalgiques et ultra-abordables. Après des titres comme Macbat 64, Super Kiwi 64, Beeny et bien sûr les précédents opus Toree 3D, Toree 2 et Toree’s Panic Pack, Siactro cultive une expertise reconnue dans la recréation de l’esthétique et du feeling des jeux 3D des années 90/2000.

Simple mais efficace

L’intrigue est minimaliste et sert de prétexte à l’action : Toree, notre héros oiseau jaune, doit affronter le méchant Hawkee. Pas besoin de longs dialogues ou de cinématiques complexes : l’essentiel se vit dans l’action pure. Votre objectif principal dans chaque niveau est limpide : atteindre la fin le plus vite possible. Mais la vraie profondeur réside dans la chasse à la perfection : collecter les 3 glaces éparpillées, dénicher les collectibles secrets, et surtout, battre des records de temps pour décrocher les précieux rangs A ou S.

Toree Saturn est un plateformer 3D qui mise avant tout sur la vitesse et la fluidité. En contrôlant Toree avec le stick analogique gauche, le joueur enchaîne courses, sauts et rebonds dans des niveaux linéaires, courts et particulièrement nerveux. La prise en main se veut immédiate : un simple appui sur A permet de sauter, tandis que le bouton B offre un double saut indispensable pour franchir certains obstacles ou atteindre des zones en hauteur. Le Dash Homing, mécanique phare inspirée de Sonic, projette Toree vers des étoiles spécifiques. Selon leur type, elles offrent soit un bond vertical crucial, soit un puissant boost de vitesse. Enfin, le Ground Smash, activé via la gâchette ZR, permet de chuter rapidement et de profiter d’un élan supplémentaire à l’impact, que ce soit pour gagner de précieuses secondes ou pour écraser les ennemis sur votre route.

La maniabilité est un point fort incontesté : Toree répond parfaitement, les mouvements sont précis et le plaisir de prendre de la vitesse et d’enchaîner les actions (dash, double saut, smash) est palpable. Maîtriser ces mécaniques est essentiel pour trouver les trajectoires optimales et viser les meilleurs temps. Le jeu introduit clairement une nouvelle dimension avec ce dash homing bien intégré.

C’est déjà fini ?

C’est sans doute l’aspect le plus discuté du jeu : terminer le mode Histoire une première fois prend moins d’une heure, mais Toree Saturn mise largement sur la rejouabilité pour prolonger le plaisir. Chaque niveau propose trois glaces à récupérer, souvent bien dissimulées ou nécessitant des sauts et dash parfaitement exécutés. Des collectibles secrets sont également à débloquer, de même que des hauts rangs (A ou S) qui imposent une maîtrise totale des niveaux et des trajets optimaux. Obtenir un rang S procure une réelle satisfaction tant les exigences sont élevées. Le Bonus Hub réserve aussi son lot de surprises, avec des costumes et minijeux à débloquer en relevant certains défis, comme atteindre des rangs élevés. Siactro a d’ailleurs poussé cet aspect encore plus loin que dans ses précédents jeux.

Attention : Il n’y a pas de système de « Continue ». Si vous quittez en cours de partie, vous devrez recommencer le mode Histoire depuis le début (même si vous pouvez rejouer les niveaux déjà terminés individuellement).

La BO qui déménage

Comme son nom l’indique, Toree Saturn puise son inspiration visuelle dans les classiques de la Sega Saturn (Nights into Dreams, Panzer Dragoon). Le style est volontairement rétro, avec des couleurs vives et saturées qui explosent à l’écran. Les environnements sont variés (niveau azur, vaisseau volant inspiré de Sonic, temple aztèque…) et parfaitement lisibles malgré le chaos de la vitesse, permettant de repérer facilement les collectibles et les obstacles. Sur Nintendo Switch (modèle original ou OLED), le jeu tourne parfaitement bien et est fluide. Un bémol mineur rapporté : quelques écrans de chargement anormalement longs ont été observés ponctuellement (potentiel bug isolé).

C’est l’un des points culminants du jeu, salué à l’unanimité. La bande originale est inspirée par la fin des années 1990 et le début des années 2000 (Y2K), avec des paroles pour certaines pistes. Elle est décrite comme un véritable « banger », ultra catchy, pleine de pêche et de flair. Chaque musique colle parfaitement à l’univers coloré et speed de son niveau. La qualité est exceptionnelle pour un jeu à ce prix, au point qu’on évoque l’idée de l’acheter séparément !