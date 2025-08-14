Marvelous Europe a publié aujourd’hui deux nouvelles vidéos présentant les Reclaimers et les Neun, factions clés du prochain jeu d’action sci-fi sombre Daemon X Machina: Titanic Scion, dont la sortie est prévue sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC Windows via Steam le 5 septembre 2025.

Dans un futur lointain où des humains mutés appelés Outers gouvernent la planète depuis des stations spatiales avancées, les Reclaimers sont un groupe hétéroclite de combattants unis par un ennemi commun : le régime militaire Sovereign Axiom des Outers. Cette résistance souterraine s’allie au protagoniste Nova, bien que certains membres restent méfiants envers ce puissant nouvel allié en raison de sa nature d’Outer.

La 9ᵉ Division des Services Spéciaux – les Neun – est une unité militaire d’élite du Sovereign Axiom composée de neuf puissants Outers. Également connus sous le nom de « Démons du Ciel », chacun possède des capacités de combat uniques issues d’expériences douloureuses, de mutations génétiques et des cicatrices de la bataille.

Créé et produit par Kenichiro Tsukuda, avec des designs mécaniques signés Shoji Kawamori, Daemon X Machina: Titanic Scion entraîne la franchise dans une nouvelle direction spectaculaire. Rejoignez les Reclaimers dans leur combat contre l’Axiom. La bataille de l’humanité pour la libération commence maintenant !

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Une évolution titanesque – L’action survoltée en armures de Daemon X Machina débarque sur une nouvelle génération de plateformes, avec une aventure sci-fi épique, un gameplay accessible aux nouveaux joueurs et une ampleur élargie qui saura satisfaire les fans de longue date.

Construisez une meilleure version de vous-même – Chaque Arsenal, désormais plus agile, peut être entièrement personnalisé, autant dans son design que dans son armement, avec la possibilité de fabriquer ou récupérer de nouveaux éléments.

Ensemble, vous pouvez faire la différence – Un multijoueur coopératif et asynchrone permet aux joueurs de ne jamais combattre seuls. Faites équipe en ligne avec vos amis pour affronter l’histoire et ses batailles épiques.

Beau et mortel – Explorez une planète alien aux commandes d’un Arsenal en affrontant des ennemis mécaniques et organiques. Parcourez à pied un vaste monde ouvert, volez dans les cieux ou, en dernier recours, chevauchez à travers plaines, marais, montagnes et bien plus encore.