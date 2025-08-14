Élaborez vos plans et maîtrisez l’art de la guerre – ou la guerre de l’art – dans cette imaginative fusion de jeu de construction d’usines, de stratégie rouguelite et de tower defense.



Le studio indépendant japonais Asobism Co., Ltd. est fier d’annoncer que les plans de sortie de ShapeHero Factory, leur rouguelite artistique de construction d’usines, sont presque finalisés. Après près d’un an de perfectionnement en Accès Anticipé et une démo saluée par la critique, le jeu fera ses débuts en version 1.0 simultanément sur PC, Nintendo Switch et PlayStation 5 le jeudi 18 septembre .

Dans ShapeHero Factory, vous incarnez un ingénieur-artiste aux pouvoirs magiques, protégeant l’art lui-même contre l’invasion de monstres-encres. Vous et vos minions maniant le stylo renversez la situation en dessinant des formes simples (inspirées des objets de votre carte de table), en récoltant des pigments magiques, puis en créant des chaînes de production pour transformer ces gribouillis primitifs en héros vivants prêts à combattre sur le front!

Créer des héros est aussi intuitif que de gribouiller sur un carnet. Utilisez des tapis roulants pour combiner un cercle pour la tête et un triangle pour le corps, et vous obtenez votre combattant de base. Ajoutez un autre triangle au-dessus pour le transformer en magicien au chapeau pointu, ou un carré en dessous pour lui donner un bouclier défensif. À chaque vague conquise, vous débloquerez de nouvelles recettes pour créer des héros plus avancés, nécessitant des formes, encres et outils artistiques de plus en plus complexes. Mais n’oubliez pas, le temps est compté ! La magie peut vous accorder un peu de répit, mais aucun artiste n’échappe à une échéance. Construisez vite, intelligemment et efficacement!

Chaque parcours ramifié propose une progression de type rouguelite et des combats inspirés du tower defense contre une variété d’ennemis. Maîtrisez l’art de la création pour affronter des boss massifs et redoutables qui mettront vos héros dessinés à la main à l’épreuve. Mais même après avoir vaincu les vilains les plus encrés, survivre n’est que le début. ShapeHero Factory propose une difficulté évolutive, des modes de défi sans fin et des Maîtres alternatifs à débloquer, chacun avec son propre style esthétique, son arbre de recherche et ses besoins en ressources. Passez de simples héros gribouillés à des créatures aquarelles complexes issues du mythe et de la légende pour vraiment laisser votre empreinte sur le champ de bataille!