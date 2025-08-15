Le site officiel de Borderlands 4, très attendu par les fans de la franchise, a confirmé que la version Nintendo Switch 2 ne proposera pas de mode écran partagé. Cette fonctionnalité, présente dans les précédents épisodes, permettait de jouer en coopération avec un ami sur la même console ou en ligne. Gearbox Software n’a pas précisé la raison de cette absence.

La sortie de Borderlands 4 sur Switch 2 est prévue pour le 3 octobre 2025. Depuis l’annonce du portage sur la nouvelle console hybride de Nintendo, Randy Pitchford et son équipe ont multiplié les précisions sur ce que les joueurs peuvent attendre.

Le mois dernier, on avait déjà appris que le jeu tournerait à “principalement” 30 images par seconde sur Switch 2, contre 60 fps sur les autres supports. La nouvelle information vient de la FAQ officielle du jeu, mise à jour début août. On peut y lire :

“Les joueurs Switch 2 auront la même expérience passionnante que sur les autres plateformes, moins l’option écran partagé, et oui, il y aura un crossplay complet avec Epic, Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S !”

Ainsi, si le mode écran partagé est absent, la version Switch 2 bénéficiera tout de même du crossplay intégral avec toutes les autres plateformes, permettant de jouer en ligne avec ses amis, quelle que soit leur console ou leur PC.