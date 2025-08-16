Marvelous a levé le voile sur une longue séquence de jeu de Daemon X Machina: Titanic Scion, le nouvel épisode de la saga de mechas, attendu sur Nintendo Switch 2 le 5 septembre 2025. Plus de trente minutes de gameplay permettent d’avoir un aperçu détaillé de ce que réserve cette suite sombre et ambitieuse.

Comme dans le premier opus, les joueurs prennent place dans un Arsenal, une armure mécanique entièrement personnalisable, pour plonger au cœur de combats rapides et nerveux. L’exploration est désormais plus vaste et variée : il est possible de se déplacer librement dans un monde ouvert hostile, que ce soit au sol ou dans les airs, et de récolter armes et pièces d’équipement sur les ennemis abattus afin d’améliorer ses compétences et multiplier les options tactiques sur le champ de bataille. Les affrontements contre des boss titanesques rythment l’aventure, jouables en solo ou en coopération en ligne jusqu’à trois participants.

Développé et produit par Kenichiro Tsukuda, avec des designs mécaniques signés par le légendaire Shoji Kawamori, Titanic Scion marque une véritable évolution pour la licence. L’histoire plongera les joueurs au cœur d’un conflit désespéré opposant l’humanité aux forces de l’Axiom, où les Reclaimers luttent pour la libération de leur monde.

Ce nouvel opus met l’accent à la fois sur l’accessibilité pour les nouveaux venus et sur la richesse du gameplay pour les vétérans. Chaque Arsenal peut être modifié dans les moindres détails, aussi bien sur le plan esthétique que dans son armement, offrant une expérience adaptée au style de chaque pilote. L’aspect multijoueur est également renforcé : au-delà de la coopération directe, des fonctionnalités asynchrones permettent de sentir la présence d’autres joueurs dans cet univers en ruines. L’exploration promet d’être spectaculaire : plaines, marais, montagnes, zones urbaines dévastées… les environnements sont à la fois magnifiques et dangereux, mêlant ennemis mécaniques et créatures organiques dans une ambiance de science-fiction sombre.