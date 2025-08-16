Bandai Namco a levé le voile sur les performances de Dragon Ball: Sparking! ZERO sur Nintendo Switch et sur Nintendo Switch 2. Si le jeu ne tournera pas en 60fps comme certains l’espéraient, on peut noter de vraies différences entre les deux machines, notamment en termes de résolution et de rendu visuel.

Sur Nintendo Switch 2 :

Le jeu profite d’une résolution dynamique atteignant jusqu’à 810p, que ce soit en mode TV (dock) ou en mode portable. Cette résolution peut varier en fonction des scènes et de la charge visuelle. Le framerate est bloqué à 30fps, mais la console bénéficie du support HDR, offrant des couleurs plus vives et un contraste renforcé. Côté stockage, la version Switch 2 nécessite environ 18,6 Go de données pour l’installation, avec un fichier de sauvegarde d’environ 128 Mo. Le jeu est jouable en ligne jusqu’à 8 joueurs dans le mode Tenkaichi Budokai, et jusqu’à 6 joueurs en local.

Sur Nintendo Switch (et Switch Lite) :

La version originale de la console est logiquement plus limitée. En mode TV, la résolution est fixée à 720p, tandis qu’en portable, elle chute à 480p. Contrairement à la Switch 2, ici la résolution est fixe et non dynamique. Le framerate reste lui aussi à 30fps, mais certaines interfaces et menus affichent une baisse à 24fps. De plus, cette version ne propose pas la compatibilité HDR. Pour l’installation, deux cas existent : avant mise à jour, le jeu occupe environ 6,3 Go avec une sauvegarde de 64 Mo. Après mise à jour, l’espace requis grimpe à 18,6 Go, tandis que le fichier de sauvegarde atteint environ 190 Mo. Comme sur Switch 2, le titre permet le jeu en ligne jusqu’à 8 joueurs et en local jusqu’à 6 joueurs.

Nintendo Switch™ 2 Nintendo Switch™ / Nintendo Switch Lite™ Résolution d’affichage Mode TV (dock)

• Résolution : 1920×1080• Résolution 3D : 1440×810 (variable)

Mode portable

• Résolution : 1920×1080• Résolution 3D : 1440×810 (variable) Mode TV (dock)

• Résolution : 1920×1080• Résolution 3D : 1270×720 (fixe)

Mode portable

• Résolution : 1280×720• Résolution 3D : 856×480 (fixe) 4K / HDR 4K : Non pris en charge

HDR : Oui 4K : Non pris en charge

HDR : Non pris en charge Framerate 30 fps 30 fps (certains menus à 24 fps) Fonctionnalités en ligne 1 à 2 joueurs

Mode « Tenkaichi Budokai » : jusqu’à 8 joueurs 1 à 2 joueurs

Mode « Tenkaichi Budokai » : jusqu’à 8 joueurs Abonnement requis Nintendo Switch Online (payant) Nintendo Switch Online (payant) Jeu local / hors ligne Jusqu’à 6 joueurs en local Jusqu’à 6 joueurs en local Espace requis & sauvegardes • Données de jeu : 18,6 GiB (±1 GiB)

• Sauvegarde : 128 MiB (±1 GiB)

• Nombre de sauvegardes : 1 Avant mise à jour• Données de jeu : 6,38 GiB (±1 GiB)

• Sauvegarde : 64 MiB (±1 GiB)• Sauvegardes : 1

Après mise à jour• Données de jeu : 18,6 GiB (±1 GiB)

• Sauvegarde : 190 MiB (±1 GiB)• Sauvegardes : 1

La version Switch 2 de Dragon Ball: Sparking! ZERO apporte un vrai confort visuel grâce à la résolution dynamique et surtout au HDR, même si la limite des 30fps reste inchangée. Sur Switch classique, le jeu reste jouable mais montre rapidement ses limites avec une résolution plus basse et l’absence de HDR.

