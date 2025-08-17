Les chiffres publiés par Famitsu permettent de dresser un panorama du marché vidéoludique japonais pour le mois de juillet 2025. Malgré l’arrivée remarquée de Donkey Kong Bananza, c’est Mario Kart World qui s’impose une nouvelle fois en tête des ventes, confirmant la solidité de la franchise de Nintendo.

Au cours de la période allant du 30 juin au 27 juillet, Mario Kart World sur Switch 2 s’est écoulé à 375 378 exemplaires, portant son total à plus de 1,57 million d’unités. Sorti en juin, le titre conserve donc la première place pour le deuxième mois consécutif. Derrière lui, Donkey Kong Bananza réalise un lancement solide avec 181 856 copies, un démarrage supérieur à celui de Donkey Kong Returns HD paru en janvier dernier.

La troisième marche du podium est occupée par Tamagotchi Plaza sur Switch, édité par Bandai Namco, qui ajoute 53 734 ventes à son total. Les valeurs sûres de Nintendo complètent le top 5, avec Mario Kart 8 Deluxe (32 750 exemplaires) et Animal Crossing: New Horizons (27 322 exemplaires), confirmant une fois encore la longévité exceptionnelle de ces titres.

Sur le plan des éditeurs, Nintendo reste largement dominant avec près de 796 000 jeux vendus en juillet, loin devant Bandai Namco (106 000) et Sony Interactive Entertainment (28 000).

Rang Jeu Plateforme Ventes Juillet Total Cumulé 1 Mario Kart World Switch 2 375 378 1 571 833 2 Donkey Kong Bananza Switch 2 181 856 Nouveau 3 Tamagotchi Plaza Switch 53 734 156 023 4 Mario Kart 8 Deluxe Switch 32 750 6 391 569 5 Animal Crossing: New Horizons Switch 27 322 8 181 899

Du côté du hardware, la Nintendo Switch 2 conserve elle aussi la tête du classement avec 426 808 consoles écoulées. Ce chiffre est en baisse par rapport à son premier mois de commercialisation, où elle avait dépassé 1,18 million d’unités, mais la console continue de bien se vendre malgré des contraintes d’approvisionnement. L’ensemble des modèles de la Switch de première génération totalise 57 532 ventes sur la même période, en léger recul par rapport à juin.

Avec un été marqué par la confirmation de la popularité de Mario Kart World et le lancement encourageant de Donkey Kong Bananza, Nintendo continue d’occuper une place centrale sur le marché japonais. Le mois d’août devrait toutefois apporter de nouveaux enjeux, avec la sortie de titres attendus comme Super Robot Wars Y chez Bandai Namco et Metal Gear Solid Delta: Snake Eater chez Konami, qui pourraient redistribuer les cartes dans les semaines à venir.