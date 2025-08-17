Depuis la sortie de Picross 3D sur Nintendo DS en 2010, les amateurs de casse-tête spatial ont été comblés par ce mélange unique de logique et de créativité. Malheureusement, malgré le succès de son successeur sur 3DS (Picross 3D Round 2 en 2016), Nintendo n’a jamais porté la formule sur Switch. Heureusement, le développeur indépendant Procedural Level a relevé le défi avec Voxelgram, une adaptation inspirée qui arrive enfin sur la console hybride. Mais ce titre parvient-il à capturer la magie des originaux tout en proposant une expérience adaptée à la Switch ?

Le Picross 3D dont vous rêviez ?

Derrière Voxelgram se cache Procedural Level, un studio indépendant (voire un développeur solo) qui a osé s’attaquer à un genre quasi inexploité en dehors de Nintendo. Le pari était risqué. Et Malgré quelques défauts, le résultat est convaincant et comble un vide évident dans la ludothèque Switch.

Pour les non-initiés, Voxelgram reprend le concept des nonograms (ou Picross) en y ajoutant une troisième dimension. Au lieu de résoudre une grille en 2D, vous devez ici sculpter un bloc de voxels (des cubes en 3D) en vous basant sur des indices numériques situés sur chaque axe (X, Y, Z). Ces chiffres indiquent combien de cubes doivent être conservés dans une rangée, ainsi que le nombre d’espaces entre eux.

L’objectif ? Éliminer les cubes superflus pour révéler une forme cachée, comme un animal, un objet ou un élément de décor. Une fois le puzzle terminé, votre création prend place dans une diorama thématique (jardin, cuisine, espace, etc.), offrant une petite récompense visuelle.

Un casse-tête captivant, mais des contrôles à apprivoiser

Le cœur du jeu repose sur une mécanique de déduction spatiale aussi satisfaisante que dans Picross 3D. La progression est fluide, et la difficulté augmente subtilement avec des puzzles plus grands et des indices plus complexes. Contrairement aux Picross classiques, il n’y a aucune pénalité temps ni limite de coups, ce qui en fait une expérience relaxante et accessible.

Le principal point noir de Voxelgram réside dans sa maniabilité. Sur Switch, deux options sont proposées. Les contrôles aux boutons peuvent sembler un peu chargés au départ, avec neuf actions affichées en permanence, mais ils deviennent intuitifs après quelques puzzles. L’écran tactile offre une approche plus naturelle, surtout si vous disposez d’un stylet comme celui de Brain Training ou de Super Mario Maker 2.

Malheureusement, ni l’un ni l’autre n’égalent la précision des versions DS/3DS, où le stylet était roi. Certaines actions, comme la rotation du bloc ou la sélection des couches, manquent de fluidité. De plus, l’absence de zoom rend les puzzles imposants parfois difficiles à lire.

Du contenu, mais peu de fantaisie

Voxelgram mise sur une esthétique minimaliste, avec des voxels colorés et des dioramas basiques. Si le style est cohérent, il manque de punch visuel comparé aux animations et effets de Picross 3D. Les puzzles terminés s’affichent simplement dans leur diorama, sans grande célébration.

Avec 19 dioramas de 10 puzzles chacun, le jeu offre une durée de vie honorable. Cependant, le gros atout de Voxelgram sur PC – les puzzles générés procéduralement – n’est pas encore disponible sur Switch (une mise à jour gratuite est prévue). Sans cette fonctionnalité, le titre perd un peu de son potentiel infini.

La bande-son, signée Dream Machine, repose sur des mélodies piano apaisantes, parfaites pour se détendre. Bien que limitée (et non skippable), elle accompagne idéalement les sessions de réflexion. Pour ceux qui préfèrent, Voxelgram se prête aussi très bien à l’écoute d’un podcast en fond.