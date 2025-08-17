Le récent lancement de WWE 2K25 sur Nintendo Switch 2 apporte une confirmation importante concernant l’équipe en charge de ce portage. C’est le studio Shiver Entertainment qui se trouve derrière cette version, une information repérée sur une page de recrutement LinkedIn listant le titre parmi ses sorties récentes.

Shiver Entertainment n’est pas une nouvelle venue dans l’industrie du jeu vidéo, mais son lien avec Nintendo est relativement récent. En 2023, la firme japonaise avait annoncé l’acquisition du studio, une décision qui avait alors surpris de nombreux observateurs. Cette intégration commence aujourd’hui à porter ses fruits avec la participation de Shiver sur des projets d’envergure comme WWE 2K25.

L’arrivée du jeu marque également un retour attendu de la licence de catch sur une console Nintendo (voir notre test). La dernière apparition remonte à WWE 2K18 sur Switch, une version largement critiquée pour ses performances techniques. À l’époque, c’était Blind Squirrel Games qui avait assuré le portage, un studio également connu pour Sonic Colors: Ultimate. La comparaison entre les deux versions tourne clairement à l’avantage de WWE 2K25, qui bénéficie d’une meilleure optimisation et d’un accueil globalement plus positif.

Il convient toutefois de rappeler que l’amélioration de l’expérience tient aussi aux capacités accrues de la Nintendo Switch 2. Même WWE 2K18, lorsqu’il est lancé en rétrocompatibilité sur la nouvelle machine, affiche des performances nettement supérieures grâce à la puissance supplémentaire du hardware. Cela souligne néanmoins l’importance d’un portage soigné, un aspect sur lequel Shiver Entertainment semble avoir répondu présent.