Découvrez le second épisode iconique de la série House of the Dead sur Nintendo Switch, maintenant en précommande !

Paris, France – Le 18 aout 2025 – Microids et Forever Entertainment sont heureux d’annoncer que The House of the Dead 2: Remake sera disponible en version physique limitée le 31 octobre 2025 sur Nintendo Switch. Les précommandes sont dès à présent ouvertes !​

Développé par MegaPixel Studio, The House of the Dead 2 : Remake offre aux joueurs du monde entier l’opportunité de (re)découvrir les zombies légendaires de The House of the Dead 2, le jeu emblématique sorti en 1998.​

L’édition physique limitée comprend :

Le jeu complet House of the Dead 2: Remake

Un fourreau

3 cartes holographiques

Cette édition physique, créée par Microids, sera disponible le 31 octobre 2025.

À propos de The House of the Dead 2 : Remake

Plongez à nouveau dans un jeu purement arcade et affrontez de nouvelles menaces en plein cœur de l’Italie grâce à ce remake complet.

Deux ans après les événements du premier épisode, les agents américains de l’AMS James Taylor et Gary Stewart sont envoyés en Italie, où une épidémie zombies est signalée.

Chargés de l’enquête, ils ne vont pas tarder à affronter des hordes de morts-vivants et autres créatures. En compagnie de l’agent britannique Amy Crystal, le groupe va devoir se frayer un chemin à travers un cauchemar bien réel en essayant de sauver les rares rescapés qu’ils trouveront sur leur chemin. Seul ou à deux, affrontez de nouveaux zombies et des boss plus coriaces que jamais dans ce jeu de tir nerveux et intense !

Caractéristiques

Le Remake complet (visuel, sonore, mécaniques de gameplay) du jeu de tir iconique sorti en arcade en 1998

(visuel, sonore, mécaniques de gameplay) du jeu de tir iconique sorti en arcade en 1998 Jouez seul ou à deux, en utilisant les joycons, et profitez d’une maniabilité optimisée pour une visée plus précise

en utilisant les joycons, et profitez d’une maniabilité optimisée pour une visée plus précise Une action non-stop pour revivre les sensations de l’arcade

pour revivre les sensations de l’arcade Plusieurs chemins disponibles et de multiples fins à découvrir en fonction de votre façon de jouer (mode solo ou coop, nombre de continues…)

House of the Dead 2 : Remake sera disponible en version physique le 31 octobre 2025 sur Nintendo Switch. Les précommandes sont dès maintenant disponibles !