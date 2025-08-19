Absolum, évolution résolument moderniste du beat’em up qui mélange combats intenses à l’ancienne, scénario passionnant et grande rejouabilité, accueillera les héros et héroïnes de tout bord dans son univers fantasy fascinant à compter du 9 octobre 2025. Cette date, en plus d’un nouveau personnage jouable, a été dévoilée à l’occasion de l’Opening Night Live de la gamescom par son éditeur et co-développeur Dotemu (Streets of Rage 4, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge), accompagné par ses co-développeurs Guard Crush Games (Streets of Rage 4, Streets of Fury EX) et Supamonks. Absolum sortira sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4.

Cette nouvelle bande-annonce dévoile Brome, un Mowlaï (une grenouille humanoïde) doté dès sa naissance de pouvoirs magiques épatants. Brome se déplace par lévitation, utilise son bâton pour les combos de mêlée ainsi que pour jeter des sorts à distance ou à zone d’effet. Évidemment, il peut planer façon hoverboard pour fondre sur ses ennemis ! Marqué par le spectacle de dévastation et d’asservissement de son peuple, il est tiraillé entre l’éducation spirituelle traditionnelle de son espèce et la rage suscitée par l’injustice dont il est témoin. Il décide néanmoins de quitter cette vie de peur et de clandestinité pour rejoindre l’équipe d’Absolum dans sa quête. Découvrez-le plus en détails avec cette nouvelle bande-annonce de gameplay :

Avec ses différents chemins intriqués à explorer, ses quêtes passionnantes à réaliser et ses personnages intrigants à rencontrer, le tout ponctué de combats de boss tonitruants, Absolum offre un véritable conte fantasy doublé d’une aventure exigeante qui convoque les grands classiques du genre, tels que Golden Axe et Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara. Débloquez des objets, des quêtes et des améliorations permanentes à mesure que vous arpentez l’univers fascinant d’Absolum. Vous voilà face à un creuset de variété, d’émotions, de rythme et de défis passionnants.

Le scénario haletant d’Absolum met en scène une lutte désespérée contre un pouvoir dictatorial débridé qui exige les plus grands sacrifices, comme tromper la Mort elle-même. Dans le monde de Talamh, un immense cataclysme causé par la magie incite le Roi Soleil Azra à mener des guerres brutales pour conquérir toutes les terres et autres sources de magie, massacrant tous les sorciers qui refusent de lui prêter allégeance. Le dernier espoir de Talamh tient désormais en une bande de rebelles revêches, aidés par un mentor mythique nommé Uchawi et par les non moins puissantes Root Sisters. Cette alliance d’infortune s’oppose de concert à l’élan despotique d’Azra à l’aide d’une magie antique et oubliée, qui offre une aide précieuse à nos valeureux guerriers dans cet ultime acte de résistance. Une puissance providentielle indispensable pour desserrer l’étau d’Azra sur le monde, mais aussi découvrir le secret derrière son ascension irrémédiable et son immense pouvoir.

Absolum offre un univers et un casting captivants, créés collaborativement grâce au talent magistral du studio d’animation Supamonks (Rabbids Invasion: Mission to Mars). Ce mélange de combats arcades au corps à corps et de magie, avec des contres, des capacités à améliorer et des personnages jouables originaux et surpuissants, est propulsé par une quête grandiose, aux enjeux élevés, sur un ensemble de décors conçus à la main.

Dotemu, Guard Crush et Supamonks ont complètement repensé la profondeur et le fun typiques du gameplay beat’em up pour en offrir une relecture rafraîchissante, parfaitement accompagnée par la bande originale signée Gareth Coker (Prince of Persia: The Lost Crown, Ori and the Will of the Wisps, Halo Infinite). Il est notamment accompagné par Mick Gordon (Doom Eternal), Yuka Kitamura (Elden Ring) ou encore Motoi Sakuraba (Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes).