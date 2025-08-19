Il a été annoncé que Indiana Jones and the Great Circle arrivera sur Switch 2 courant 2026.

Découvrez l’un des plus grands mystères de l’histoire dans une aventure solo à la première personne, située entre les événements des Aventuriers de l’Arche perdue™ et de La Dernière Croisade™.

Nous sommes en 1937. Des forces sinistres parcourent le globe à la recherche du secret d’un ancien pouvoir lié au Grand Cercle, et une seule personne peut les arrêter : Indiana Jones™.

Vous incarnerez le légendaire archéologue dans ce jeu d’action-aventure cinématographique développé par MachineGames, le studio primé derrière les récents Wolfenstein, et produit par le concepteur de jeux légendaire Todd Howard.

Vous êtes Indiana Jones

Vivez l’aventure en tant qu’Indy dans une histoire palpitante remplie d’exploration, d’action immersive et d’énigmes intrigantes.

En tant que brillant archéologue – célèbre pour son intellect, sa ruse ingénieuse et son humour caractéristique – vous voyagerez à travers le monde dans une course contre les forces ennemies pour découvrir les secrets de l’un des plus grands mystères de tous les temps.

Un monde de mystères vous attend

Parcourez les couloirs du Marshall College, le cœur du Vatican, les pyramides d’Égypte, les temples engloutis de Sukhothaï et bien plus encore.

Lorsqu’un cambriolage au beau milieu de la nuit se termine par une confrontation avec un homme colossal et mystérieux, vous devez partir à la découverte du secret bouleversant qui se cache derrière le vol d’un artefact apparemment insignifiant.

En forgeant de nouvelles alliances et en affrontant des ennemis familiers, vous interagirez avec des personnages intrigants, utiliserez votre ruse et votre esprit pour résoudre des énigmes anciennes et survivrez à des scènes spectaculaires.

Action au fouet

Le fouet emblématique d’Indiana reste au cœur de son équipement et peut être utilisé pour distraire, désarmer et attaquer les ennemis.

Mais le fouet n’est pas qu’une arme : c’est l’outil le plus précieux d’Indy pour naviguer dans l’environnement. Balancez-vous au-dessus de patrouilles inattentives et escaladez des murs en progressant à travers un monde saisissant.

Combinez infiltration discrète, combat au corps-à-corps et fusillades pour repousser la menace ennemie et percer le mystère.

L’esprit de découverte

Parcourez un mélange dynamique de gameplay linéaire et narratif et de cartes en zones ouvertes.

Laissez libre cours à votre âme d’explorateur et découvrez un monde rempli de secrets fascinants, de pièges mortels et d’énigmes retorses, où tout peut potentiellement dissimuler la prochaine pièce du mystère… ou des serpents. Pourquoi fallait-il que ce soit des serpents ?