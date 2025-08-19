Une démo est désormais disponible sur l’eShop de la Switch 2 pour le prochain jeu d’action de science-fiction sombre, Daemon X Machina : Titanic Scion, avant sa sortie sur la Nintendo Switch 2 le 5 septembre 2025. Rendez-vous sur l’eShop dès maintenant, téléchargez-la et voyez si vous êtes convaincu d’acheter le jeu complet le mois prochain !

Incarnez le techno-guerrier ultime dans ce volet inédit et percutant de la série Daemon X Machina. Envolez-vous vers le champ de bataille dans votre Arsenal personnalisé et enchaînez des attaques adaptées à votre style de jeu. Plongez dans la frénésie du combat et explorez librement un monde ouvert où rôde la mort, sur terre et dans les airs. Une fois vos ennemis éliminés, récupérez leurs armes et équipements pour améliorer vos propres compétences et vos options sur le champ de bataille. Un scénario de science-fiction sombre, dans lequel vous affronterez des boss titanesques, en solo ou avec deux amis en coopération en ligne. Que vous soyez novice ou un vétéran de Daemon X Machina, vous trouverez une aventure à votre mesure dans ce nouvel épisode de Marvelous First Studio.

◆Une évolution titanesque

Le jeu d’action frénétique Daemon X Machina débarque sur une nouvelle génération de plateformes. Cette épopée de science-fiction offre un gameplay accessible aux novices et une ampleur qui ravira les plus aguerris.

◆Ensemble, vous ferez la différence

En multijoueur coopératif, vous ne vous battrez jamais seul. Faites équipe en ligne pour relever ensemble le défi de cette épopée et des combats de boss.

◆Construisez une meilleure version de vous-même

Votre agile Arsenal de départ est personnalisable à loisir, dans sa conception et son équipement. Fabriquez et récupérez de nouveaux éléments.

◆Une beauté mortelle

Explorez une planète inconnue dans votre Arsenal et affrontez des ennemis mécaniques et biologiques. Découvrez un monde immense à pied, dans le ciel ou, en dernier recours, chevauchez à travers plaines, marais, montagnes et plus encore.