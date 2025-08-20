Après un léger retard le mois dernier, Level-5 vient finalement de déployer la mise à jour 1.5.0 de Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time. Attendue avec impatience, cette mise à jour ajoute notamment le très demandé mode Photo, des améliorations de gameplay, de nouveaux objets et un grand nombre de correctifs.

Le nouveau mode Photo, accessible depuis le Weird Pad, permet désormais aux joueurs d’immortaliser leurs aventures sous tous les angles. Autre ajout majeur : l’objet « Pride of the Mount » qui, une fois obtenu via une quête auprès de Monsieur Cobra dans le désert de West Dryridge, améliore considérablement les montures avec une vitesse de déplacement accrue, la possibilité de double-sauter et même d’escalader des falaises.

Le Weird Pad accueille également une nouvelle fonction de gestion des formations de groupe, tandis que la caméra bénéficie d’ajustements avec une meilleure portée de vue sur l’île du camp de base et une nouvelle option dans les menus pour personnaliser le cadrage.

La mise à jour enrichit aussi le contenu décoratif avec une large gamme de nouveaux meubles et objets, parmi lesquels une série complète de mobilier bleu ciel et divers accessoires décoratifs. De nouvelles recettes sont également disponibles dans la boutique secrète des îles Tropica.

Côté multijoueur, l’hôte peut désormais exclure certains joueurs inactifs ou perturbateurs via le Weird Pad, une fonction accompagnée d’une explication ajoutée dans le guide du jeu. L’encyclopédie, l’interface des autocollants, ainsi que le fonctionnement des Evershops et marchands ont été ajustés pour plus de clarté et de fluidité.

Enfin, la mise à jour apporte une série de correctifs notables, allant des problèmes de quêtes principales qui pouvaient bloquer la progression à la correction de bugs dans le mode multijoueur, la gestion des sauvegardes croisées ou encore l’affichage de certains personnages et coffres. Les joueurs Switch profitent également de correctifs spécifiques liés au mode veille et à la connexion des comptes Epic Games.

Avec cette mise à jour riche et variée, Fantasy Life i s’étoffe de nouvelles fonctionnalités attendues et corrige plusieurs irritants, confirmant la volonté de Level-5 d’offrir une expérience toujours plus aboutie sur Switch et Switch 2.