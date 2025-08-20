Ubisoft vient de mettre fin aux rumeurs : The Rogue Prince of Persia arrive bien sur Nintendo Switch, avec une version dédiée également prévue sur Switch 2. Les deux éditions seront disponibles plus tard cette année.

L’existence d’un portage avait été pressentie après l’apparition d’un classement en Australie, mais l’annonce d’aujourd’hui officialise enfin la nouvelle. Développé par Evil Empire, le studio derrière le contenu post-lancement de Dead Cells, ce roguelite d’action-plateforme est déjà disponible en accès anticipé sur PC et s’apprête à conquérir un plus large public sur consoles.

The Rogue Prince of Persia reprend les éléments emblématiques de la série, notamment les courses murales et les combats acrobatiques, pour les intégrer dans un gameplay nerveux et répétitif façon « encore une dernière run ». Le jeu propose une alternance fluide entre phases de plateforme et affrontements, permettant d’exploiter l’agilité du Prince pour esquiver pièges et ennemis, tout en enchaînant coups de pied, esquives et attaques spectaculaires.

Le joueur incarne le Prince qui, après une défaite face à des envahisseurs dotés de pouvoirs magiques, se réveille dans une oasis aux abords de la capitale. Grâce à un mystérieux bola, chaque mort le ramène dans cet endroit sûr, prêt à repartir dans sa quête pour sauver la Perse. L’histoire se dévoile de manière non linéaire, à travers de nouvelles zones, personnages et révélations découvertes au fil des tentatives.

Côté arsenal, l’aventure propose une large variété d’armes mortelles et de médaillons améliorables, permettant de personnaliser son style de jeu et de créer des synergies dévastatrices. La progression repose sur un système de déblocages permanents et chaque niveau est généré de manière procédurale, garantissant un renouvellement constant de l’expérience.

Ubisoft et Evil Empire annoncent également un suivi régulier du titre, avec de nouveaux actes scénaristiques, zones, ennemis, boss et armes ajoutés au fil des mises à jour. L’objectif : co-construire le meilleur jeu possible en étroite collaboration avec la communauté.

The Rogue Prince of Persia débarquera donc sur Switch et Switch 2 dans le courant de l’année, promettant d’offrir une nouvelle vision de la licence culte dans un cadre roguelite aussi exigeant que grisant.