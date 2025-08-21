NACON et Eden Games officialisent le retour de la licence avec Gear.Club Unlimited 3, attendu pour le quatrième trimestre 2025 sur toutes les consoles actuelles, PC et en exclusivité temporaire sur Nintendo Switch 2. Après deux premiers volets qui ont su trouver leur public, cette nouvelle itération promet une expérience à la fois accessible et immersive, pensée autant pour les passionnés d’automobile que pour les joueurs occasionnels.

L’une des grandes nouveautés de ce troisième opus réside dans la variété des environnements. Les joueurs pourront parcourir deux terrains de jeu très différents : la Côte d’Azur, avec ses routes baignées de soleil, et le Japon, entre cols montagneux sinueux et grandes artères urbaines illuminées. Eden Games introduit également un tout nouveau mode baptisé Highway, où les réflexes sont mis à rude épreuve dans un trafic dense. Chaque dépassement et chaque frôlement de véhicule vient alimenter une jauge de score, un concept pensé pour maintenir une tension constante et des parties toujours spectaculaires.

Au lancement, plus de 40 voitures sous licences officielles seront disponibles. Certaines, comme les modèles McLaren et Bugatti, ne pourront pas être entièrement personnalisées pour des raisons de licences, mais une grande variété d’options est proposée pour d’autres constructeurs, allant des kits carrosserie aux spoilers. Les joueurs auront aussi la possibilité de bâtir leur propre Gear Club au Japon, avec des espaces dédiés à l’entretien et à la personnalisation de leur collection : ateliers de peinture, garages de performance, ou encore salles d’exposition pour mettre en valeur leurs bolides.

Gear.Club Unlimited 3 mise sur une approche hybride entre arcade et réalisme. Eden Games le présente comme « le seul jeu automobile réaliste sur Switch », tout en précisant que le gameplay privilégie la prise en main immédiate, avec des sensations accessibles dès les premières courses. La campagne solo proposera une progression narrative avec plus de dix personnages, des cinématiques et des rivalités amicales autour de la passion automobile. L’accent n’est pas mis sur la compétition acharnée, mais sur l’amour des voitures, la création de liens et la fierté d’appartenir à un club.

En parallèle du mode carrière, un mode libre permet d’enchaîner les courses sans contrainte, tandis que le nouveau Highway sera jouable en solo comme en écran partagé, dans des duels où le but sera de tenir le plus longtemps possible face au trafic. Les joueurs nostalgiques de licences comme Tokyo Xtreme Racer y retrouveront des sensations familières, notamment sur les routes nocturnes japonaises.

Eden Games, déjà connu pour avoir donné naissance aux deux premiers Test Drive Unlimited, conserve dans Gear.Club Unlimited 3 une partie de son ADN, en proposant des concessions interactives et des options d’achat fidèles à l’esprit des constructeurs partenaires. Toutefois, contrairement à TDU, le jeu n’adopte pas de structure en monde ouvert, préférant un cadre plus restreint mais optimisé pour des sessions rapides et nerveuses.

Selon NACON, le titre viendra enrichir son catalogue racing déjà bien fourni, aux côtés de licences comme Test Drive Unlimited Solar Crown ou WRC Generations. Le studio précise que la version Switch 2 sera la première à sortir, confirmant un exclusif temporaire pour la console de Nintendo avant une arrivée sur PlayStation, Xbox et PC. La version testée à la Gamescom souffrait encore de textures de faible résolution et de ralentissements, mais l’éditeur assure qu’il s’agissait d’une build de travail encore loin de la version finale.