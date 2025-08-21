a nouvelle a été confirmée à l’Opening Night Live de la gamescom : Indiana Jones et le Cercle Ancien™, l’aventure cinématique primée développée par MachineGames en collaboration avec Lucasfilm Games, sortira sur Nintendo Switch 2 en 2026.

En plus de cette info, une toute nouvelle bande-annonce de gameplay pour Indiana Jones et le Cercle Ancien™: L’Ordre des Géants a été présentée pour la première fois lors du salon. Dans ce DLC narratif qui sortira le 4 septembre sur les plateformes existantes, les joueurs exploreront les profondeurs de la ville effervescente de Rome dans le rôle d’Indiana Jones™ afin de dévoiler les sombres secrets de l’Ordre des nephilims. Pour ce faire, ils affronteront des adeptes redoutables, des énigmes complexes et de nombreux dangers tapis dans l’ombre.

Regardez la nouvelle bande-annonce de gameplay du DLC L’Ordre des Géants ici :

Indiana Jones et le Cercle Ancien™: L’Ordre des Géants se déroule pendant les événements du jeu principal. Un jeune prêtre confie à Indy une quête périlleuse : trouver un mystérieux artefact. Mais il devra également découvrir les secrets du dédale de la Cloaca Maxima, du sinistre culte de Mithra et d’une immense créature mythique. Des cryptes lugubres au fleuve ancestral du Tibre, les joueurs exploreront de nouveaux environnements époustouflants dans toute la ville, accompagnés au fil de l’aventure par une bande originale inédite.

Les joueurs qui ont acheté l’Édition Premium, le passage à l’Édition Premium ou l’Édition Collector d’Indiana Jones et le Cercle Ancien™ sur les plateformes actuellement disponibles pourront accéder au nouveau contenu lors de sa sortie le 4 septembre 2025. Le DLC sera également disponible à la vente séparément (jeu de base requis pour jouer).