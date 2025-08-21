Une publicité Instagram aurait révélé avant l’heure l’arrivée de Ys X: Proud Nordics en Occident sur Nintendo Switch 2 et PC dès début 2026. Développé par Falcom, l’action-RPG déjà disponible au Japon sur Switch et PS5 profite ici d’une version pensée pour la nouvelle génération de la console hybride de Nintendo.

Le bond technologique de la Switch 2

Sur Switch première du nom, le titre tournait en 30 FPS avec quelques ralentissements. La Switch 2 marque une véritable évolution : 60 FPS constants en mode standard et un mode performance à 120 FPS, rare sur la console. Une prouesse technique qui rapproche cette version de productions AAA comme Metroid Prime 4: Beyond.

Un RPG d’action accessible à tous

Comme chaque épisode de la saga, Proud Nordics met en scène l’aventurier Adol Christin, ici âgé de 17 ans. L’histoire se déroule dans la baie d’Obelia, région balayée par les vents nordiques et menacée par une armée de morts-vivants, les Grieger. Très vite, Adol se retrouve lié à Karja, une pirate au tempérament explosif, avec laquelle il devra coopérer malgré lui.

Chaque opus de la série Ys étant narrativement indépendant, nul besoin d’avoir joué aux précédents pour plonger dans l’aventure.

Le gameplay : synergie et profondeur

Au cœur du système de combat, la mécanique de Cross Action permet d’alterner entre un mode solo (contrôle d’Adol ou Karja) et un mode duo (attaques combinées et garde automatique). L’ensemble donne lieu à des affrontements dynamiques, entre attaque et défense.

La progression repose sur les traditionnels équipements, montée en niveau et exploration de donjons. Les Mana Actions enrichissent cette formule :

Mana String pour atteindre de nouvelles hauteurs,

pour atteindre de nouvelles hauteurs, Mana Ride pour surfer sur les eaux,

pour surfer sur les eaux, Mana Sense pour révéler secrets et passages cachés.

Ces outils apportent une forte dimension exploratoire et renforcent l’immersion.

Une aventure terrestre et navale

Autre particularité : le joueur prend les commandes du voilier Sandras, personnalisable au fil de l’aventure. Les batailles navales en temps réel viennent varier le rythme et offrir une échelle plus vaste à l’exploration.

Nouveautés exclusives à la Switch 2

Cette version enrichie introduit un nouveau territoire : l’île d’Æland. Accessible après quelques chapitres, elle propose une trame secondaire mettant en scène Knut Gamle, cousin de Karja et figure du royaume de Danmerk. Cette intrigue explore des enjeux politiques de souveraineté et de rivalité entre nations, tout en étendant la mythologie de l’univers Ys.

En parallèle, l’île offre des quêtes annexes, des équipements uniques et des défis pensés pour renforcer le duo Adol/Karja.

Parmi les autres ajouts :

Compatibilité de sauvegarde : les joueurs ayant fini le jeu sur Switch 1 pourront importer leurs données pour accéder directement au contenu post-fin.

: les joueurs ayant fini le jeu sur Switch 1 pourront importer leurs données pour accéder directement au contenu post-fin. 29 DLC inclus d’office : costumes, musiques, objets bonus et cosmétiques de la première version sont intégrés sans téléchargement supplémentaire.

: costumes, musiques, objets bonus et cosmétiques de la première version sont intégrés sans téléchargement supplémentaire. Mode performance à 120 FPS : une première pour la licence sur console Nintendo.

Une sortie à confirmer

Falcom et NIS America n’ont pas encore officialisé cette fuite. Si l’information se confirme, Ys X: Proud Nordics pourrait devenir l’un des premiers RPG d’action à tirer parti des capacités de la Switch 2, tout en s’ouvrant à un nouveau public occidental.