Entre le 4 et le 17 août 2025, le marché japonais du jeu vidéo a confirmé une tendance qui ne cesse de s’affirmer : la Nintendo Switch 2 domine très largement les ventes. Avec près de 180 000 consoles écoulées sur la période, son total atteint déjà 1,85 million d’unités depuis son lancement début juin. Le rythme reste impressionnant, proche de 90 000 machines par semaine, soit un niveau supérieur à ce qu’avait connu la PlayStation 5 à son apogée. En comparaison, la Switch d’ancienne génération affiche encore plus de 37 000 ventes, un résultat très honorable qui montre que la transition est déjà bien avancée mais pas encore totalement achevée.

Côté jeux, Nintendo s’impose une nouvelle fois. Mario Kart World confirme son statut de véritable moteur pour la nouvelle console avec 145 000 ventes supplémentaires et un cumul à près de 1,6 million d’exemplaires en un peu plus de deux mois. Donkey Kong Bananza réalise lui aussi une performance solide avec plus de 60 000 ventes, pour un total dépassant les 267 000 unités après un mois de commercialisation. Super Mario Party Jamboree dans sa version Switch 2 reste plus discret, franchissant à peine la barre des 47 000 exemplaires, un résultat correct mais loin de l’effet locomotive de Mario Kart.

Fait intéressant, l’ancienne Switch n’a pas encore dit son dernier mot. Minecraft continue de vendre près de 20 000 copies sur deux semaines et s’approche désormais des 4 millions d’exemplaires au Japon. Mario Kart 8 Deluxe ajoute encore 18 000 ventes à un cumul colossal de plus de 6,4 millions, tandis qu’Animal Crossing: New Horizons dépasse les 12 000 ventes supplémentaires pour atteindre les 8,2 millions, preuve que certains titres restent générationnels et incontournables.

Les nouvelles sorties trouvent aussi leur public. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 signe un démarrage solide avec plus de 92 000 copies écoulées, porté par l’immense popularité de la licence. Gradius Origin Collection réalise un bon lancement à près de 19 000 ventes, confirmant l’intérêt du public japonais pour les compilations rétro. De son côté, Tamagotchi Plaza poursuit sa carrière dans un registre plus familial, avec plus de 170 000 ventes cumulées.

La situation est bien différente pour les autres acteurs. La PlayStation 5, tous modèles confondus, n’a vendu qu’un peu plus de 17 000 unités sur la même période, soit dix fois moins que la Switch 2. Même la PS5 Pro, sortie récemment, peine à décoller avec seulement 4 300 ventes. Quant à Xbox, elle reste quasi inexistante au Japon avec à peine 650 machines vendues en deux semaines, confirmant son statut marginal sur ce marché.

Top des ventes softwares:

01./00. [NS2] Mario Kart World # <RCE> (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) – 144.911 / 1.590.539

02./00. [NS2] Donkey Kong Bananza <ACT> (Nintendo) {2025.07.17} (¥8.164) – 60.200 / 267.255

03./00. [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 # <FTG> (Aniplex) {2025.08.01} (¥7.600) – 38.200 / 92.691

04./00. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 20.204 / 3.975.511

05./00. [NS2] Super Mario Party Jamboree: Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV <ETC> (Nintendo) {2025.07.24} (¥8.297) – 19.172 / 47.591

06./00. [NSW] Gradius Origin Collection <Gradius \ Gradius II \ Gradius III \ Salamander \ Salamander 2 \ Salamander III> # <STG> (Konami) {2025.08.07} (¥5.800) – 18.998 / NEW

07./00. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 18.111 / 6.416.707

08./00. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 12.575 / 8.199.885

09./00. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) – 12.040 / 1.371.808

10./00. [NSW] Tamagotchi Plaza <ETC> (Bandai Namco Entertainment) {2025.06.26} (¥5.400) – 11.265 / 172.862

Top des ventes hardwares:

Système This Week YTD Last YTD LTD NS2 179 641 1 856 764 – 1 856 764 NSW # 37 346 1 011 187 1 804 663 35 906 946 PS5 # 17 131 544 504 987 269 6 963 510 XBS # 652 24 390 82 283 682 091 PS4 # 32 779 12 904 9 505 566 ALL 234 802 3 437 624 2 887 281 54 914 877

