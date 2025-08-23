Quatre mois après son lancement initial sur Switch, Civilization VII débarque sur Nintendo Switch 2 pour la sortie de la console avec une version retravaillée qui transforme radicalement l’expérience. Si le titre de Firaxis divisait à sa sortie, cette mise à jour technique et ergonomique, combinée à des correctifs substantiels, en fait désormais une référence pour les amateurs de stratégie en déplacement. On a (enfin) testé cette version optimisée, et force est de constater qu’elle redéfinit ce qu’on attend d’un Civ sur console.

La référence en 2.0

Firaxis (créateur légendaire des XCOM et des précédents Civilization) récidive avec une ambition folle : réinventer la formule tout en conservant l’ADN du 4X. Le pari était risqué, mais les mises à jour post-lancement et l’adaptation Switch 2 prouvent un engagement sans faille envers la communauté.

Civilization VII conserve le cœur du tour par tour avec la fondation de villes, le développement de technologies, la diplomatie entre civilisations et la conquête du monde. La grande nouveauté repose sur le « Civ-Swapping », un système qui permet d’incarner trois civilisations différentes au cours d’une même partie, en passant par trois ères distinctes : l’Antiquité, le Moyen Âge et l’époque Moderne. Les choix stratégiques effectués dans une ère, qu’ils soient militaires, culturels ou scientifiques, influencent directement les bonus et l’orientation de la suivante. De plus, toutes les dix manches, le joueur est confronté à des décisions contextuelles qui offrent des bonus ciblés, comme par exemple une hausse de 20 % de la production militaire, ce qui dynamise le rythme du jeu sans le surcharger.

Si ce système divise les puristes (il brise la continuité d’un seul empire), il apporte une rejouabilité inédite. La diplomatie, plus transparente que dans Civ 6, permet aussi des alliances et trahisons mieux anticipées.

Stabilité et fluidité inégalées

La version Switch 2 de Civilization VII corrige de nombreuses lacunes techniques observées dans l’édition originale. Le framerate reste désormais parfaitement stable, même lors des guerres massives en fin de partie, et les temps de chargement entre les tours deviennent quasi-instantanés, contre une à deux minutes sur Switch. Les cartes sont plus vastes, passant du format « tiny » à « standard », même si les cartes géantes ou celles de type Earth ne sont toujours pas incluses. De plus, les bugs audios et les problèmes d’interface, comme les textes illisibles ou les menus bloquants, ont été éliminés.

La véritable révolution vient cependant des nouveaux contrôles façon « souris ». Le Joy-Con 2 droit se transforme en souris optique grâce au gyroscope, avec R1 et R2 servant de clic gauche et droit. Le stick droit permet de zoomer, tandis que le Joy-Con 2 gauche déplace la carte. Ce système, à la fois intuitif et précis, rend la gestion des unités, la construction ou la navigation deux fois plus rapides qu’au pad classique. S’il s’avère confortable dans un canapé comme en mobilité, il peut néanmoins provoquer des crampes après de longues sessions. À noter que la configuration s’adapte naturellement aux gauchers sans nécessiter de réglages supplémentaires.

Sur le plan artistique et sonore, le jeu propose un véritable festin sensoriel. En mode docké, l’affichage monte en 4K avec HDR, offrant des textures affinées et des animations plus vivantes, qu’il s’agisse de villes grouillantes ou de reliefs détaillés. La bande-son reprend la patte iconique de Geoff Knorr, Roland Rizzo et Christopher Tin, mêlant percussions tribales, cordes et chœurs épiques. La narration est sublimée par la voix de Gwendoline Christie, qui prête une gravité élégante aux citations et aux merveilles. L’accessibilité n’est pas en reste, avec des options pour daltoniens, des réglages de sous-titres et des choix de taille de police.

Côté durée de vie, une campagne complète dure environ vingt heures en couvrant trois ères. La rejouabilité est assurée par les douze civilisations jouables, certes moins nombreuses que dans Civilization VI, mais offrant des styles variés. Le système de Civ-Swapping encourage de nouvelles combinaisons stratégiques, comme passer d’un peuple viking belliqueux à une Venise tournée vers le commerce, tandis que les objectifs de victoire multiples — domination, science ou culture — garantissent une diversité d’approches. Firaxis a déjà lancé plusieurs mises à jour gratuites, intégrant des correctifs d’équilibrage et une IA améliorée, renforçant encore la supériorité de cette version.