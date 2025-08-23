Il est rare qu’un titre ressuscité plus de vingt ans après son annulation ne soit plus qu’une simple curiosité, et pourtant, c’est exactement ce que représente Shantae Advance: Risky Revolution, le chapitre perdu de la célèbre série de jeux de plateforme de WayForward. Initialement conçu pour la Game Boy Advance au début des années 2000, ce jeu a finalement été achevé et porté sur les plateformes modernes, dont la Nintendo Switch. Mais la question demeure : cette aventure exhumée parvient-elle à tenir la route aujourd’hui ou n’est-elle qu’une relique nostalgique pour les fans les plus assidus ?

Le chapitre manquant d’une saga de demi-génie

Pour faire un peu d’histoire, Shantae Advance: Risky Revolution est en réalité le deuxième épisode de la franchise, il était destiné à l’origine à être le véritable Shantae 2. Mais après un premier épisode arrivé tardivement sur GameBoy Color en 2002, édité à ce moment là par Capcom, le jeu peine à trouver son public sur une machine déjà en déclin et remplacée par une GameBoy Advance, sortie un an plus tôt, au Japon.

Wayforward, alors en quête d’un nouvel éditeur pour sa suite, bien plus aboutie dans son concept, et avec une production déjà très avancée, se retrouve le bec dans l’eau. Triste sort pour Shantae Advance : Risky Revolution, mais la petite équipe de WayForward ne renonce pas à proposer de nouvelles aventures à notre héroïne à la chevelure violette. Ainsi en 2010, une nouvelle aventure est proposée sous le nom Risky’s Revenge de manière indépendante sur Nintendo DS, puis Shantae and the Pirate’s Curse en 2014 sur Nintendo 3DS, ainsi que Half-Genie Hero en 2016, et enfin en 2019 Shantae and the Seven Sirens.

Enfin, en 2023 le studio et notamment Matt Bozon, à la tête de la série depuis le début, annonce que l’épisode Shantae Advance: Risky Revolution n’est ni oublié, ni perdu, et que la production repart avec l’aide de Limited Run, pour fournir au public, après plus de 20 ans, l’épisode prévu initialement sur GameBoy Advance. Merci Matt Bozon !!!

Un demi-génie qui ne fait pas les choses à moitié

Comme indiqué plus avant, Shantae Advance: Risky Revolution se déroule entre le tout premier Shantae (2002) et sa suite, Risky’s Revenge (2010), comblant ainsi un vide narratif de près de vingt ans. L’histoire débute de manière familière, avec la pirate en chef Risky Boots qui refait surface avec un nouveau plan diabolique.

Après une brève confrontation, notre héroïne demi-génie, Shantae, et sa némésis tombent dans une fissure terrestre. Une fois au fond, Risky révèle son plan machiavélique : utiliser une machine pour faire trembler la terre et déplacer les villes de Sequin Land, exposant ainsi les villages et autres territoires, afin que son équipage de pirates puisse les piller.

Pour contrer ce désordre monumental, Shantae doit se lancer dans une aventure pour retrouver un trio d’experts en géologie, les chasseurs de reliques, les seuls à pouvoir l’aider à conceptualiser une solution pour remettre les villes en place. Bien que le récit ne soit pas d’une complexité folle, comme à son habitude, il sert de toile de fond pour suivre avec le plus grand plaisir les péripéties de Shantae.

Comme pour les opus précédents, ce qui rend l’histoire véritablement attachante n’est pas tellement dans son pitch, mais bel et bien dans l’écriture et l’intégration de ses personnages. Le jeu bénéficie du même humour piquant au fil des épisodes, et forcé de constater que cela fonctionne toujours à merveille. Des blagues absurdes à des moments où le quatrième mur vole en éclats, tous les ingrédients pour passer un bon moment sont de la partie.

Les amis de Shantae, Sky, Bolo et aussi Rottytops, sont pleinement intégrés à l’aventure, chacun jouant un rôle crucial dans la progression, que ce soit pour vous permettre de vous déplacer ou acheter des articles dans le magasin. Les nouveaux personnages, comme les trois chasseurs de reliques et les démoniaques Muck Lords, apportent une fraîcheur bienvenue avec leurs personnalités bien trempées. En fin de compte, l’histoire de Risky Revolution se fond parfaitement dans l’identité de la franchise, et se glisse parfaite dans la série, comme si il avait toujours été là.

Un retour aux sources avec une touche d’ingéniosité

Au cœur de Shantae Advance: Risky Revolution se trouve un gameplay plateforme-action en 2D avec des éléments de Metroidvania. Pour les nouveaux venus sur cette licence, l’arsenal de base de Shantae est simple : elle saute, s’accroupit, utilise de la magie comme des boules de feu, l’invisibilité, des boules à piques rotatives, etc…et surtout, elle attaque en fouettant ses ennemis avec sa chevelure violette, telle une headbangeuse de concert métal. Cette attaque de base est efficace, mais la vraie profondeur du jeu réside dans ses transformations et ses améliorations.

La progression est intrinsèquement liée à la découverte des danses de transformation dans les donjons, qui permettent à Shantae d’avancer au fur et à mesure. Ces formes animales — comme le singe qui peut grimper aux murs, l’éléphant qui peut briser des blocs de pierre, ou le crabe qui peut plonger dans l’eau — sont indispensables pour atteindre de nouvelles zones et résoudre des énigmes. Chaque transformation possède en plus une capacité secondaire unique (comme la capacité de voir à travers les murs), encourageant l’exploration complète de chaque niveau.

La mécanique qui distingue ce titre des autres épisodes de la licence, c’est son ingénieux mécanisme de Tremor Engine. À certains moments, le joueur doit utiliser des machines pour faire pivoter des parties de la carte, modifiant ainsi l’environnement pour ouvrir de nouveaux chemins. De plus, le jeu permet à Shantae de se déplacer entre le premier plan et l’arrière-plan, ajoutant une couche supplémentaire à l’exploration. Ces mécanismes sont à la fois astucieux et bien intégrés à l’intrigue.

Cependant, le jeu n’est pas sans frustration, puisque fidèle au genre Metroidvania, le titre nécessite de faire du backtracking, des retours en arrière fréquents, vous forçant à revenir dans des lieux déjà visités pour récupérer des trésors cachés. Le manque de carte ou d’indicateurs clairs pour savoir où aller peut transformer cette exploration en un exercice fastidieux, voire déroutant. Plusieurs fois, le joueur peut se retrouver à errer dans les niveaux sans savoir comment progresser.

En effet, autant la mécanique de Tremor Engine est bien pensée, mais additionnée à l’exploration du décor à deux profondeurs de champ, et ce pour chaque transformation qui pourrait potentiellement vous débloquer un chemin en particulier, cela devient plus ardu. Une bonne mécanique qui se transforme ici en un point faible qui peut casser le rythme de l’aventure. Heureusement la taille relativement compacte des niveaux permet de compenser l’impression d’errance.

Les affrontements de monstres ou de boss sont identiques aux précédents volets, le système de combat, toujours parfaitement fonctionnel, est simple à comprendre et vous permet de rapidement monter en puissance. Les boss sont amusants à appréhender, mais la victoire est assez simple une fois que l’on a compris leur schéma. Le jeu propose une pléthore d’améliorations et d’objets consommables via la boutique de Rottytops, permettant au joueur d’ajuster sa stratégie. La générosité des gemmes lâchées par les ennemis permet de s’équiper rapidement, ce qui rend la progression très satisfaisante et assouplit au passage la difficulté.

Le charme intemporel des pixels

Étant donné l’origine du projet, avec une sortie initialement prévue sur GameBoy Advance, il est naturel que Shantae Advance: Risky Revolution ait une esthétique rétro. WayForward a voulu garder les racines du jeu et les a transposé sur le moteur Unity, mais le studio a également intelligemment proposé deux modes visuels, permettant aux joueurs de choisir leur expérience. Le mode Classic présente le jeu avec l’apparence authentique qu’il aurait eue sur GBA, avec un charme pixelisé indéniable. C’est une vitrine du travail méticuleux des artistes de l’époque.

Le mode histoire / moderne, quant à lui, est une version mise à jour du jeu. Bien que les graphismes de jeu restent en pixel art, les cinématiques, les portraits de personnages et les animations mineures ont été améliorés en haute définition. Ces portraits en HD sont toujours d’une beauté époustouflante, rappelant le travail artistique incroyable de WayForward sur la série, autant graphiquement que du point de vue du chara-design. Le contraste entre le pixel art du jeu et les portraits HD contraste beaucoup, mais cela permet de mettre en lumière le caractère et les expressions parfois explosives des personnages.

Il est par contre malheureux de constater que vous ne pouvez pas directement passer d’un mode à l’autre par le biais du menu pause, par exemple, mais qu’il s’agit bien là de deux expériences distinctes. Si vous souhaitez effectuer le début de votre aventure en mode GBA, alors vous ne pourrez pas la continuer directement en version modernisée, car vous avez bien deux fichiers de sauvegarde séparés. Dommage…

Shantae Advance: Risky Revolution est une aventure relativement courte, l’aventure principale peut être bouclée en 7 à 10 heures, selon votre niveau d’exploration et votre détermination à trouver tous les secrets (comme les petits poulpes à collecter). Bien que ça puisse paraître peu, le jeu ne donne jamais l’impression de manquer de contenu, grâce à ses donjons secondaires, ses puzzles et une progression relativement bien rythmée.

De plus, outre le jeu principal, en deux versions graphiques distinctes, un mode multijoueurs est inclus. Pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs en local, vous pouvez affronter vos amis dans une arène et vérifier qui a la plus longue chevelure (bien entendu). Bien qu’anecdotique, il s’agit d’un bonus sympathique, mais clairement pas ce qui vous retiendra sur le jeu pendant des heures, une fois l’aventure terminée.

Côté musical, c’est une bande-son qui, comme à son habitude pour la franchise, est parfaitement dans les clous. Les compositions sont riches, rythmées, et parfaitement dans le thème. Madeline Lim, la compositrice, contribue à la bande originale de la série depuis l’opus Shantae and the Seven Sirens, et elle fait toujours un excellent travail.

La version deluxe du titre permet de vous octroyer trois tenues spéciales, modifiant au passage l’apparence de Shantae en jeu, et améliorant ses capacités magiques. L’armure crépitante améliorera la puissance des Boules de feu, la tenue de chasseuse de reliques augmentera la force des Boules à pointes, tandis que la tenue haute tension améliorera les mines volantes. Substantiellement, vous pouvez tout à fait parcourir l’aventure sans ces ajouts essentiellement esthétiques, et au passage économiser quelques deniers.

Shantae Advance: Risky Revolution est disponible depuis le 19 Août 2025 sur l’eShop au prix de 24,99 euros, en français.