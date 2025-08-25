À l’heure où les dessins animés pour enfants se résument à Pat’ Patrouille ou Miraculous, il fut une époque où les petits écrans diffusaient des séries animées venues tout droit du Japon et l’une d’elles… eh ben c’était Cobra ! Allez, on va lustrer notre Rayon Delta pour dézinguer du pirate de l’espace !

Plus vif que le serpent, c’est Cobra !

Cobra, voilà un nom qui doit faire remonter quelques souvenirs à certain(e)s de nos lecteurs/lectrices… euh mais attention, on ne parle pas de Alerte Cobra, ni de G.I. Joe… Non non, on vous parle d’une série animée (tirée d’un manga écrit et dessiné par Buichi Terasawa) qui n’a clairement rien à voir avec les dessins animés d’aujourd’hui ! Quand maintenant, les plus jeunes s’extasient devant les aventures de Chase et de la Pat’ Patrouille, les jeunes des années 80 profitaient des seins animés… enfin des dessins animés mettant en scène un corsaire de l’espace à l’apparence de Bebel, toujours enclin à fricoter avec des très jolies femmes. Comble du bonheur, le héros était équipé d’un rayon laser méga trop puissant qui ne ratait jamais sa cible en lieu et place de son bras gauche. Et il affrontait sans relâche la guilde des pirates galactiques… Un héros comme on en fait (presque plus).

L’histoire se déroule dans le futur, quand un dénommé Johnson se paye une séance de rêve artificiel (une activité qui a inspiré Douglas Quaid et Total Recall). À la fin de celle-ci, Johnson voit des souvenirs remonter à la surface et réalise qu’il est en réalité le légendaire corsaire de l’espace… Cobra ! Aidé par sa fidèle coéquipière androïde, Armanoïd, Cobra décide de reprendre ses bonnes vieilles habitudes et se lancera dans des aventures visant à détruire la guilde des pirates de l’espace (qui opprime la galaxie), mais aussi à débusquer des trésors et faire des belles rencontres… Ce qui l’amènera d’ailleurs à chercher le légendaire trésor du capitaine Nelson (que ce dernier a légué à ses trois charmantes filles…).

Microïds et Magic Pockets nous proposent ici la toute première adaptation en jeu vidéo de l’œuvre devenue culte de Buichi Terasawa devenue avec le temps source de pas mal d’inspiration dans différentes œuvres. Mais aussi étonnant que cela puisse paraitre, Cobra n’était alors resté qu’une série animée et un manga (même si un projet de film réalisé par Alexandre Aja avait été évoqué… mais a finalement été annulé)… Bon, trêve de blabla, passons au jeu qui nous intéresse aujourd’hui !

Gare au rayon Delta !

Space Adventure Cobra – The Awakening est un jeu de plateforme d’action en 2 dimensions, avec un léger soupçon de metroidvania. En effet, malgré le côté Samus dû au rayon Delta qui arme Cobra, le déroulement du jeu s’apparente plus à un Metal Slug avec des phases de plateforme, en un peu plus poussées quand même ; mais on vous explique ! On débute l’aventure avec Cobra version Alain Delon (l’apparence originale de Cobra, avec les cheveux longs), on parcourt donc le premier niveau avec un Cobra au top de sa forme avec l’ensemble de ses capacités et c’est via le twist du début de la série que l’on retrouve Cobra (presque) totalement dépourvu de l’ensemble. Dans la série, les pirates de l’espace ont mis une prime tellement élevée sur sa tête que Cobra se retrouve traqué sans relâche. Il décide donc de simuler sa mort et de se faire refaire le visage (pour ressembler à Jean-Paul Belmondo) mais aussi d’effacer sa mémoire et changer d’identité pour devenir Johnson… Bien évidemment il conserve son rayon Delta (qui fait partie intégrante de son corps) mais dont il avait également oublié l’existence… C’est suite à une séance de rêve artificiel que la mémoire lui revient et que Cobra renait…

De fait on commence l’aventure avec un Cobra ayant une barre de vie amoindrie et uniquement le rayon Delta pour se défendre, mais très vite on récupère les capacités spécifiques de notre héros ; même si cela a parfois lieu de façon un peu décousue. Par exemple, on se retrouve dans un niveau et oh tiens des bottes magnétiques, ah ben je vais les prendre… Ou encore, je vais utiliser mon cigare explosif pour me débarrasser de ces ennemis avec un champ de force… Pourtant j’avais des cigares depuis le début du jeu ! Bon, disons que ça fait avancer l’histoire et revenons sur les capacités de Cobra ! Comme dans tout bon jeu d’action/plateforme, Cobra peut sauter (et sauter un peu plus haut au cours de la partie), courir vers la gauche et la droite et tirer dans toutes les directions avec son « bras rayon Delta ». La particularité étant qu’en mouvement, c’est le stick directionnel gauche qui oriente le tir et non le stick droit. Cela demande un petit temps d’adaptation pour devenir un peu plus naturel. Il reste toutefois possible d’orienter son tir à loisir en restant immobile avec une pression sur L, cela permet d’être plus précis quand il s’agit de tirer sur un interrupteur (ou un ennemi gênant) en hauteur. Il est également possible de faire des tirs chargés avec le rayon Delta pour détruire des murs ou des plateformes friables (facilement reconnaissables) ou des ennemis très spécifiques. Enfin, le rayon Delta permet également de faire un tir guidé (moyennant le cout d’une barre de charge qui augmente automatiquement une fois vidée), ce tir permet de figer le temps et de diriger le tir avec le stick gauche, l’occasion de dégommer des ennemis à la suite alors qu’ils sont à des étages différentes. Il sera également mis à profit pour atteindre des interrupteurs situés à des endroits inaccessibles pour le tir classique ou encore à des affrontements contre certains boss.

Pour ces derniers, ce gimmick sera régulièrement remis à contribution. Parfois pour détruire un champ de force qui nécessite au préalable de détruire en simultané trois sphères qui gravitent autour d’eux en même temps, ou encore en détruisant à la suite des anneaux qui s’illuminent sur un serpent robot. La manipulation du rayon Delta demandera également à prendre un petit coup de stick, celui-ci ne suivant pas toujours bien la direction que l’on souhaite. Néanmoins, le fait que la barre se recharge assez vite couplé à la possibilité de faire évoluer le nombre de tirs possibles permet d’éviter une certaine frustration dans les affrontements.

Enfin, Cobra est capable d’utiliser une attaque spéciale (le tir psychique ultra), qui permet une fois déclenché, d’éliminer d’un seul coup l’ensemble des ennemis visibles à l’écran. Ce coup redoutable, nécessitera de gagner des points de force pour remplir à nouveau sa barre de puissance (ça serait trop simple si elle se rechargeait toute seule). Voilà donc pour les capacités du rayon Delta, qui reprennent plutôt bien le côté fatal de cette arme (l’une des plus puissantes de la galaxie), que l’on retrouvait dans la série.

Outre le rayon Delta, Cobra dispose également de cigares explosifs pour détruire des ennemis avec un champ de force bleu (on reparle de ces couleurs plus bas) et de son Revolver Colt Python 77 Magnum pour détruire entre autres les champs de force de couleur rouge. Enfin, Cobra dispose également de bottes magnétiques pour escalader des murs spécifiques et d’un grappin pour s’accrocher à des crochets flottants. Il a également la capacité de déclencher un léger champ de force pendant une demi-seconde, pour éviter certains coups ou lasers. La maitrise de cette dernière capacité sera d’ailleurs bien utile pour l’affrontement contre certains boss.

Il faudra donc utiliser ces différents gadgets et armes pour progresser dans les niveaux tous indépendants les uns des autres. Néanmoins, le côté metroidvania qu’on évoquait au début, vit dans la possibilité de refaire les niveaux précédents, mais après avoir acquis des nouvelles capacités. L’occasion alors d’accéder à des zones préalablement hors de portée pour gagner des points de compétence destinés à augmenter vos points de vie, votre tir guidé ou encore la puissance du rayon Delta. Pas forcément obligatoires, ces retours devraient satisfaire les amateurs de 100%.

Par contre, on pourra un peu pester contre la maniabilité demandant un certain temps d’adaptation, nous l’avons évoquée plus haut avec les tirs, nous l’avons également ressentie avec certains sauts et surtout avec l’utilisation du grappin, qui demande un certain doigté.

Pour l’utiliser, lorsque l’on saute, un curseur directionnel apparait sur les crochets que l’on peut agripper, mais celui-ci change d’orientation en fonction de notre position et de notre saut, il faut donc appuyer sur le bouton au bon moment pour aller dans la bonne direction… Mais si l’inclinaison n’est pas bonne, on finit parfois dans le vide et ça, c’est plutôt frustrant. Fort heureusement, les points de contrôles sont assez nombreux et évitent d’avoir à se refaire une grosse section compliquée. Certains passages sont plus réussis et inventifs que d’autres et amènent même parfois à une certaine réflexion pour progresser. Il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation pour avancer, sous peine de mort à l’arrivée.

Le jeu propose trois niveaux de difficultés : Johnson correspondant au mode facile, Pirate de l’espace pour le mode normal et Most wanted pour la difficulté ultime (notons que pour ce dernier la visée assistée n’est pas possible et votre barre de vie se réduira rapidement à peau de chagrin). Il est possible de changer le niveau de difficulté durant la partie et il faut avouer que le mode facile, même s’il vous rend plus résistant, conservera la technicité des passages en mode plateforme.

Les ennemis rencontrés sont tous inspirés des épisodes dont ils sont tirés, même s’ils ont des patterns assez similaires : les ennemis de base qui vous tirent dessus, les ennemis avec un champ de force rouge qu’il faudra d’abord détruire avec votre colt et les ennemis avec un champ de force bleu qu’il faudra exploser avec le cigare explosif ou en venant les attaquer au corps à corps. On trouvera également des affrontements contre des boss avec certains plus inventifs que d’autres (s’inspirant des pouvoirs des méchants de la série) et d’autres plus anecdotiques comme les drones robots qui reviendront vous enquiquiner quelques fois dans le jeu. D’autres passages vous demanderont d’affronter plusieurs ennemis en une seule fois, mais dans ces cas-là, un coup de tir psychique ultra permettra de rapidement faire le ménage).

On parcourt donc les niveaux en pensant un peu à Metroid pour l’agencement, en alternant les phases de shoot et de plateforme, même si tous n’ont pas lieu en intérieur…

Quand il y a danger, c’est Cobra !

Eh oui, Cobra ce n’est pas seulement des heures de courses dans des vaisseaux spatiaux, c’est aussi un corsaire de l’espace qui explore différentes planètes et pour le coup, les développeurs ont vraiment fait un effort pour proposer des environnements, mais aussi, des situations différentes.

On se retrouvera parfois à échapper à une vague de flammes dans les égouts, à échapper au tir d’un sniper en usant de zones du décor pour progresser, ou encore à une séance de saut dans le vide tout en échappant à des lasers. Cette variété bienvenue permet de casser un peu le rythme tout en proposant une nouvelle expérience, même si ce n’est pas toujours parfait… Mais l’aspect graphique est assez austère et il faut l’avouer un peu daté. On ne va pas se mentir, nous avons parfois eu l’impression d’être face à un jeu de « l’ère PS2 ». Les graphismes sont en 3D avec des textures effet cel-shading pour le côté animé. Bien qu’il y ait toujours des animations dans les décors, on a parfois l’impression qu’il manque un petit quelque chose.

C’est d’ailleurs peut-être là qu’il manque quelque chose… l’animation. Nous avons noté certaines raideurs dans les sauts et dans les déplacements de notre personnage. C’est franchement dommage parce que Cobra méritait mieux que ça. Les affrontements et les phases de shoot restent nerveuses, mais les phases de plateformes font ressortir cette absence et joue parfois sur l’échec de certains sauts. Il ne manquerait pas grand-chose (des animations en plus) pour avoir un rendu un peu meilleur, plus fluide et largement plus acceptable en tenant compte de ce que l’on peut voir aujourd’hui.

Malgré tout, le jeu transpire l’amour des développeurs pour la série originale. Un véritable effort a été fait pour coller au déroulement de ces derniers. La première surprise étant les cinématiques du jeu étant directement reprises de l’animé. Par contre le mauvais point est la compression des vidéos (pas terrible en mode docké, mais qui passe en mode portable) ainsi que le crop de l’image. À l’origine en 4:3, l’image est recadrée pour du 16:9, ça fait qu’il manque parfois quelques parties (sans que ce soit trop gênant) mais ça pourrait chagriner les puristes de la série TV. Encore une fois, malgré ce bémol, un effort a été fait sur le doublage… qui n’est pas celui d’origine. Mais pour le coup, ce sont des comédiens de doublage reconnus qui assurent le remplacement. Jérémy Bardeau s’avère très convaincant en Cobra (vous avez pu l’entendre en tant que Neal Caffrey dans FBI : Duo très spécial par exemple), il est accompagné par Marie Chevalot (Triss Merigold dans The Witcher 2 et 3 ou encore Amanda Ripley dans Alien: Isolation), Laurent Blanpain (Batman dans la dernière série animée sur Prime Video) et Armelle Gallaud (Ellie dans L’Âge de Glace)… Bref, vous l’aurez compris, même si ce ne sont pas les voix « de notre enfance », pour certains lecteurs, le travail fourni par les comédiens de cette version est franchement convaincante.

D’un point de vue sonore, on retrouve le générique original japonais qui a été réorchestré, mais reste plaisant à écouter. Durant le jeu, les partitions se font un peu plus discrètes et parfois un peu en décalage avec l’action, mais reprennent les thèmes que l’on peut entendre dans l’animé.

Le découpage du jeu reprend d’ailleurs très fidèlement le déroulé de la série, 1 niveau correspond à 1 épisode de la série et l’on couvre ainsi les 13 premiers épisodes. Cela couvre toute la première partie de la série et notamment l’arc du trésor du capitaine Nelson. Au final une quinzaine de niveaux s’offrent à vous, en comptant des niveaux bonus vous permettant d’incarner Armanoïd, Jane et Dominique dans des situations un peu différentes (action/réflexion pour Armanoïd, action pour Jane et pseudo infiltration pour Dominique). Vous pourrez également débloquer des images ou des armes que vous pourrez utiliser pour décorer le Psychoroïd (le vaisseau de Cobra).

Le jeu propose également un mode deux joueurs. Il fait plutôt la part belle aux séquences de plateforme et de réflexion dans un environnement « inédit ». Il faudra rester assez synchrone pour progresser (la caméra suit le joueur le plus en avant et fait mourir celui qui est « à la traine », mais il peut réapparaitre avec une simple pression sur A). Il y a quelques énigmes avec les décors, qui demandent aux deux joueurs de coopérer pour progresser et arriver à enclencher les bons boutons au bon moment pour libérer le passage. Mais au final, même s’il a le mérite d’exister, ce mode 2 joueurs nous a semblé un peu anecdotique…

Avec tout ça, comptez bien entre 10 et 12 heures pour venir à bout du jeu (un peu plus si vous visez le 100%), ce qui en fait une proposition plutôt honnête de ce point de vue.