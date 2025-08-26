Il est des rencontres qui marquent plus que d’autres. Se réveiller à l’aube sous un pont autoroutier, le vacarme d’une alarme de voiture déchirant le silence, et tomber nez à nez avec une créature à la fois massive et vulnérable : un Calicorn. C’est par cette scène poétique et mélancolique que débute Herdling, une expérience unique sur Nintendo Switch qui troque l’épée et la sorcellerie pour un bâton et un troupeau de doux géants à cornes. Développé par Okomotive, le studio derrière la saga acclamée FAR, Herdling promet un voyage contemplatif. Mais cette pastorale fantastique tient-elle toutes ses promesses sur la console hybride de Nintendo ? C’est ce que nous allons découvrir.

Un réveil en douceur dans un monde silencieux

Sans un mot de dialogue, Herdling pose ses bases narratives avec une élégance rare. Vous incarnez Via, un jeune être solitaire qui, en secourant un premier Calicorn perdu, embarque pour une quête aussi floue que personnelle.

Le but ? Guider votre troupeau toujours plus nombreux à travers les ruines d’un monde qui semble avoir tourné la page de l’humanité. Des rues désertes et jonchées de détritus aux forêts brumeuses, en passant par des gorges montagneuses vertigineuses, votre périple est une invitation à l’évasion et à la contemplation. L’histoire ne vous est pas servie sur un plateau ; elle se vit, se ressent à travers les paysages, la musique et les moments de complicité avec vos bêtes. C’est une quête de sens, de connexion et peut-être, finalement, de rédemption.

Un gameplay faussement simple

Le cœur du jeu réside dans son gameplay de conduite de troupeau. Armé de votre fidèle bâton, votre rôle est de guider vos Calicorns d’un point A à un point B. La maniabilité, bien qu’intuitive dans son concept, révèle vite ses limites techniques sur Nintendo Switch.

Pour diriger le troupeau, vous devez vous placer derrière lui et maintenir ZR pour le pousser vers l’avant. En vous déplaçant sur les flancs, vous influencez la direction : à gauche pour aller à droite, à droite pour aller à gauche, tel un chien de berger. Vous disposez aussi de commandes pour ralentir (A), stoppper net (double tap sur A) ou même lancer une ruée stampede dévastatrice après avoir rempli une jauge.

En théorie, c’est simple. En pratique, c’est une autre paire de manches. Les Calicorns, adorables masses de poils, se manient comme des chariots élévateurs sur glace. Le moindre virage peut virer au carnage, surtout dans les environnements exigus du début. Le tutoriel, pourtant malin puisqu’il prend la forme d’un parcours de conduite avec des cônes et des voitures, est rapidement réduit en miettes par un troupeau incontrôlable. Si l’on finit par apprivoiser la bête, une certaine maladresse persiste tout au long de l’aventure, alourdie par une caméra parfois capricieuse qui peine à cadrer l’action correctement.

Les puzzles environnementaux restent légers : tirer un levier, ouvrir une barrière, éviter des buissons ralentisseurs ou des pentes glissantes. Le jeu introduit aussi de terrifiants oiseaux prédateurs qui ajoutent une pointe de tension, mais la difficulté globale demeure très accessible. Le vrai défi est de garder tout votre monde en vie, surtout après avoir personnalisé et nommé chacun de vos compagnons – une fonctionnalité touchante qui renforce l’attachement, malgré le système de « personnalité » (brave, coquin, etc.) qui semble peu impactant sur leur comportement réel.

Une œuvre d’art sonore et visuelle

Si un élément ressort incontestablement en majesté, c’est la bande-son sublime de Joel Schoch. Elle est le véritable narrateur d’Herdling. Tour à tour mélancolique, épique et envoûtante, elle épouse parfaitement chaque émotion, chaque paysage. Les moments de calme sont bercés par des ambiances douces, tandis que les ruées à travers champs sont portées par des compositions orchestrales grandioses. La direction sonore est si minutieuse qu’elle baisse même le volume des autres effets pour laisser la musique s’imposer lors des séquences clés. C’est une performance absolument remarquable.

Côté visuel, le style artistique est cohérent et souvent magnifique. Le contraste entre la ville décatie et sombre et les vastes étendues naturelles illuminées par le soleil est saisissant. Les moments où la lumière caresse la fourrure des bêtes sont magiques.

Cependant, la version Nintendo Switch paie un lourd tribut technique. Sur la Switch originale, le jeu souffre de baisses de fréquence d’images notables et de textures souvent boueuses qui viennent entacher la beauté du monde. Une frustration compréhensible pour un jeu qui mise tant sur l’immersion. Un bug de caméra près du début du jeu a aussi été noté.

Heureusement, la Switch 2 offre une expérience bien plus fluide sans patch spécifique, même si les textures et l’éclairage peuvent encore paraître un peu plats par moments. On espère quand même une version Switch 2 officielle, ou au moins un gros patch, afin de pleinement profiter de la puissance en plus

Une durée de vie éphémère, mais une empreinte durable

Herdling est une aventure courte, comptez quelques heures pour venir à bout de son récit. Sa magie opère non pas par sa longévité, mais par l’intensité des moments qu’il propose.

Les pauses autour du feu de camp, où l’on peut brosser, nourrir et décorer les cornes de ses Calicorns avec des babioles trouvées en chemin, sont des parenthèses précieuses qui renforcent le lien avec le troupeau. C’est dans ces instants de calme et de tendresse que le jeu révèle toute son âme.