Après plus de sept ans d’attente, l’heure est enfin venue : Hollow Knight: Silksong sortira en version numérique le 4 septembre 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2. L’annonce de Team Cherry a suscité une immense vague d’enthousiasme, tant la communauté attendait avec impatience ce nouvel épisode de l’action-aventure culte. Mais pour les collectionneurs et les amateurs d’éditions physiques, il faudra patienter un peu plus longtemps.

En effet, le studio a confirmé que Silksong bénéficiera d’une sortie physique sur Switch et Switch 2, mais ces versions ne seront disponibles qu’au début de l’année 2026. Une décision qui place les consoles de Nintendo en tête de liste pour les premiers tirages en boîte, avant d’éventuelles éditions sur d’autres plateformes. Un délai qui, pour beaucoup, semblera dérisoire après tant d’années d’attente.

Dans ce nouvel opus, les joueurs incarneront Hornet, la princesse-protectrice de Hallownest. Capturée et transportée dans un royaume inconnu régi par la soie et le chant, elle devra entreprendre une périlleuse ascension au cœur de ce monde hostile. Entre combats nerveux, énigmes environnementales et exploration minutieuse, chaque étape de ce pèlerinage mortel rapprochera Hornet du sommet de ce mystérieux royaume.

Avec son ambiance envoûtante, ses mécaniques de combat exigeantes et sa direction artistique toujours aussi marquante, Hollow Knight: Silksong s’annonce comme un événement majeur de la rentrée 2025. Ceux qui préfèrent savourer leur aventure sur cartouche devront patienter quelques mois de plus, mais la promesse d’une édition physique sur Switch et Switch 2 devrait largement compenser l’attente.