Une mise à jour massive de No Man’s Sky est en route avec « Voyagers ». Le patch devrait sortir prochainement sur Nintendo Switch 2 et Switch.
Notes de patch de la mise à jour « Voyageurs » de No Man’s Sky
Vaisseaux de classe Corvette
-
Ajout d’une nouvelle classe de vaisseau, la Corvette. Les Corvettes sont de grands vaisseaux entièrement sur mesure avec intérieurs meublés, capables d’accueillir plusieurs passagers.
-
Un tutoriel simplifié pour assembler votre première Corvette s’activera lors de la première collecte d’un module de Corvette ou de l’interaction avec l’Atelier de Corvette.
-
Un large catalogue de modules structurels et décoratifs à emboîtement est disponible pour l’assemblage des Corvettes, incluant modules d’habitation, coques, ailes, moteurs, fenêtres, passages d’accès, armes, réacteurs, générateurs de bouclier, connecteurs et périphériques décoratifs.
-
Les modules de Corvette peuvent être exhumés de conteneurs de salvage enterrés sur des planètes à travers l’univers, ainsi que découverts dans les Cargos Abandonnés.
-
Les modules peuvent aussi parfois être récupérés sur des pirates vaincus, dans des pods de cargo de cargo, des caisses de cargo écrasé, des expéditions de frégates, ou reçus comme récompenses pour avoir terminé des missions.
-
Les modules structurels de Corvette sont collectés individuellement dans l’inventaire et dépensés directement lors de l’assemblage d’une Corvette.
-
En se tenant à l’intérieur d’une Corvette, des aménagements spécialisés et une sélection de décorations de base peuvent être installés dans l’intérieur du vaisseau. Les modules internes peuvent être installés sans limitation, mais nécessitent des ressources pour être construits.
-
Les modules d’habitation (« habs ») forment la zone de vie principale des vaisseaux de classe Corvette. Les Habs sont disponibles en trois classes distinctes : Titan, Thunderbird et Ambassador, chacune avec sa propre esthétique sci-fi. Les aménagements installés reflètent le style de leur hab, et plusieurs habs placés adjacentement sont automatiquement reliés par des portes.
-
Des Corvettes à plusieurs étages peuvent être assemblées avec l’installation d’escaliers internes.
-
Plusieurs modules de Corvette installables ont une fonctionnalité pratique, tels que le Mur Vivant, l’Unité Nutritionnelle, l’Unité de Raffinage et le Radar de Mission.
-
Un certain nombre de modules de Corvette sont liés à des améliorations technologiques, améliorant automatiquement les stats de la Corvette ainsi que son apparence.
-
Les terminaux d’Atelier de Corvette peuvent être trouvés à bord de la Station Spatiale. Ces terminaux fournissent une interface grâce à laquelle les modules de Corvette collectés peuvent être assemblés en un vaisseau pilotable et habitable.
-
Le terminal donne aussi accès à une boutique pour acheter des modules de Corvette de base, et une interface de troc pour échanger des modules de Corvette avancés.
-
L’Atelier de Corvette peut stocker une Corvette en projet, permettant de sauvegarder les modifications en cours et d’y revenir plus tard.
-
Un cache à proximité collectera tout excédent de modules de Corvette remboursés s’il y en a trop à stocker dans l’inventaire du joueur.
-
La Corvette bénéficie d’un propulseur pulse particulièrement puissant, qui se déplace plus vite que les vaisseaux mono-place.
-
Les Corvettes peuvent piloter automatiquement vers les stations spatiales, les planètes découvertes et les destinations de mission.
-
Les Corvettes peuvent aussi être réglées sur pilotage automatique le long de la trajectoire de vol actuelle.
-
Les passages d’accès de la Corvette sont accompagnés d’un téléporteur spécialisé, permettant au vaisseau de planer au-dessus des terrains particulièrement montagneux ou difficiles, tandis que les passagers se téléportent depuis et vers la surface planétaire.
-
Ajout de la prise en charge de multiples mondes physiques, permettant aux joueurs de voyager stablement et de marcher autour de Corvettes se déplaçant rapidement.
-
La marche spatiale est maintenant un mode de navigation pleinement pris en charge, permettant aux joueurs de quitter leur vaisseau (ou cargo) et d’utiliser leur jetpack pour voler parmi les étoiles.
-
Ajout d’un certain nombre d’effets visuels spécifiques aux Corvettes pour les moteurs et l’atterrissage.
-
Ajout de nouveaux effets audio et d’ambiances environnementales pour les Corvettes.
-
Ajout d’une gestion spécialisée de la caméra pour piloter les Corvettes et naviguer dans leurs intérieurs.
Missions Multijoueur de Corvette
-
Ajout d’un tableau de missions basé sur les Corvettes, permettant aux joueurs à bord de la Corvette de s’inscrire comme équipage de mission pour compléter coopérativement des objectifs dans le système local et gagner des récompenses et du prestige.
Expédition Corvette
-
La Dix-Neuvième Expédition, Corvette, débutera prochainement et durera approximativement six semaines.
-
Les récompenses incluent de nouvelles affiches, autocollants et titres, la traînée de jetpack vigilante et la traînée de vaisseau plasma, un module de canon de mousquetaire exclusif pour les Corvettes, et le compagnon robotique unique Souris Mécha.
Exosquelette Skyborn et Jetpack
-
Ajout de l’Exosquelette Skyborn en 5 pièces au Modificateur d’Apparence, incluant des customisations d’armure, gants, bottes, jambes et torse.
-
Ajout du Jetpack Skyborn au Modificateur d’Apparence.
Twitch Drops
-
Un nouveau lot de Twitch Drops débutera prochainement. Inscrivez-vous et connectez vos comptes de plateforme sur la page Twitch Drops, puis regardez sur Twitch pour gagner des pièces de base exotiques, des vaisseaux high-tech, des feux d’artifice, des modifications d’apparence, et plus encore.
Gameplay et Qualité de Vie
-
Mise en œuvre du support pour reconfigurer les contrôles sur console.
-
Réorganisation d’un certain nombre de raccourcis dans le menu des contrôles pour une meilleure utilisabilité.
-
Ajout d’une option graphique pour ajuster la force de la flou / diffusion de la lumière sur les objets distants dans les environnements sous-marins.
-
Amélioration de la visibilité du contrôle « Changer de Base », pour sélectionner quelle base éditer lorsqu’on se trouve dans le périmètre de plusieurs bases planétaires, ou à la fois dans une base planétaire et une Corvette.
-
Amélioration de l’apparence de plusieurs boîtes de dialogue sur les écrans de démarrage et de pause.
-
Ajout d’une fonctionnalité de « défilement au survol » à un certain nombre de boutons d’interface qui pouvaient déborder dans les langues non anglaises.
-
Amélioration de la vitesse de défilement de la souris dans le menu de construction de base.
-
Augmentation du nombre de planètes présentant des ossements anciens enterrés.
-
Augmentation du nombre de planètes présentant des débris salvageables enterrés.
-
Les conteneurs de débris salvageables ne sont plus gardés par des Sentinelles corrompues.
-
Empêché les notifications d’indice d’Echo Locator d’apparaître lorsqu’un camp harmonique était déjà marqué localement, ou lorsqu’on se trouvait dans le périmètre d’un camp.
-
Amélioration du système d’affichage du temps restant estimé vers une destination sur les marqueurs HUD, resulting en des estimations de temps et une vitesse de décompte beaucoup plus précises.
-
Le readout de pad d’atterrissage dans l’Anomalie Spatiale indique maintenant où votre vaisseau est amarré, et reflète précisément la disponibilité des places d’atterrissage.
-
Les créatures robotiques pondent maintenant des œufs métalliques.
Rendu
-
Ajout du support pour NVIDIA DLSS4. Le Deep Learning Super Sampling est une suite révolutionnaire de technologies de rendu neural qui utilise l’IA pour booster les FPS, réduire la latence et améliorer la qualité d’image.
-
Ajout du support pour Intel Xe Super Sampling (XeSS) 2, qui utilise l’apprentissage machine pour offrir de meilleures performances avec une qualité d’image exceptionnelle.
-
Implémentation de la transparence indépendante de l’ordre basée sur les moments (MBOIT), améliorant l’apparence des surfaces translucides, surtout quand elles se chevauchent.
-
Ajout d’un « éclairage héroïque » localisé pour le personnage du joueur, améliorant son apparence dans les environnements sombres.
-
Amélioration du rendu et de l’éclairage des objets 3D tels que le vaisseau du joueur, l’Multi-Outil et le jetpack sur l’écran d’inventaire.
-
Amélioration de l’apparence des objets distants luminescents.
-
Amélioration du rendu des particules de maillage semi-transparentes.
-
Amélioration de l’apparence des ombres des nuages, les rendant plus denses et plus dramatiques.
-
Amélioration de la stabilité visuelle des effets d’air lourds, résolvant certains problèmes de scintillement.
Correctifs de Bugs
-
Correction d’un problème qui pouvait causer l’atterrissage de multiples vaisseaux PNJ au même dock.
-
Correction d’un problème qui pouvait causer la téléportation de créatures sur le terrain lors de la navigation dans les cavernes souterraines.
-
Correction d’un problème qui pouvait causer la visibilité de certaines sections de bâtons d’Autophage lorsque le joueur entrait dans un téléporteur courte portée.
-
Correction d’un problème qui faisait que le bouton « Ouvrir le Bâtiment » sur un bâtiment de Colonie était incorrectement grisé, même quand disponible.
-
Correction d’un problème qui pouvait causer l’omission de certaines entrées de journal de flotte de frégate de la liste finale si l’expédition de frégate était très longue.
-
Correction d’un problème rare dépendant du timing qui pouvait causer l’affichage des sauvegardes cross-platform uploadées dans un style d’interface incorrect en quittant le Gestionnaire de Cross-Save.
-
Correction d’un problème qui faisait apparaître du texte de Station Core dans un style de boîte de dialogue incorrect.
-
Correction d’un problème qui pouvait causer l’apparence visuellement corrompue du terrain sur les systèmes low-end.
-
Correction d’un problème qui pouvait causer le scintillement d’objets distants en Réalité Virtuelle.
-
Correction d’un problème qui empêchait le rendu correct des lignes de pêche en multijoueur.
-
Correction d’un problème rare qui pouvait causer l’apparence des noms de joueurs comme « … » en multijoueur.
-
Correction d’un certain nombre de rares plantages en multijoueur.
Mode Abandonné
-
Ajout des pièces de Mech Hardframe aux arbres de recherche technologique dans le Mode Abandonné.
-
Correction d’un problème qui empêchait l’apprentissage de la recette de Granulés pour Créatures dans le Mode Abandonné.
Optimisations
-
Implémentation de l’occlusion culling sur Xbox Series, PS4 et PS5, augmentant significativement les framerates dans les environnements intérieurs (comme dans les grottes et les bâtiments planétaires).
-
Implémentation du rendu multi-threadé sur PC, améliorant significativement les performances CPU, notably en VR.
-
Implémentation d’une optimisation de performance significative sur les sauvegardes matures avec un grand nombre de missions complétées ou actives.
-
Implémentation d’un grand nombre d’optimisations de performances à travers de multiples systèmes de jeu, incluant la gestion des marqueurs HUD, la physique des objets statiques tels que les bâtiments et les rochers, l’audio, la Visanalyse, les particules, et les composants qui déclenchent des animations ou changements d’état en réponse aux actions du joueur.
-
Amélioration des performances CPU des créatures planétaires naviguant sur le terrain.
-
Implémentation de plusieurs optimisations d’économie de mémoire liées aux grandes textures et au chargement des tables de données.
-
Amélioration significative des temps de chargement lors du chargement de sauvegardes près de grandes bases planétaires.
-
Réduction supplémentaire du nombre de shaders utilisés par le jeu, améliorant les temps de chargement.
