Une mise à jour massive de No Man’s Sky est en route avec « Voyagers ». Le patch devrait sortir prochainement sur Nintendo Switch 2 et Switch.

Notes de patch de la mise à jour « Voyageurs » de No Man’s Sky

Vaisseaux de classe Corvette

Ajout d’une nouvelle classe de vaisseau, la Corvette. Les Corvettes sont de grands vaisseaux entièrement sur mesure avec intérieurs meublés, capables d’accueillir plusieurs passagers.

Un tutoriel simplifié pour assembler votre première Corvette s’activera lors de la première collecte d’un module de Corvette ou de l’interaction avec l’Atelier de Corvette.

Un large catalogue de modules structurels et décoratifs à emboîtement est disponible pour l’assemblage des Corvettes, incluant modules d’habitation, coques, ailes, moteurs, fenêtres, passages d’accès, armes, réacteurs, générateurs de bouclier, connecteurs et périphériques décoratifs.

Les modules de Corvette peuvent être exhumés de conteneurs de salvage enterrés sur des planètes à travers l’univers, ainsi que découverts dans les Cargos Abandonnés.

Les modules peuvent aussi parfois être récupérés sur des pirates vaincus, dans des pods de cargo de cargo, des caisses de cargo écrasé, des expéditions de frégates, ou reçus comme récompenses pour avoir terminé des missions.

Les modules structurels de Corvette sont collectés individuellement dans l’inventaire et dépensés directement lors de l’assemblage d’une Corvette.

En se tenant à l’intérieur d’une Corvette, des aménagements spécialisés et une sélection de décorations de base peuvent être installés dans l’intérieur du vaisseau. Les modules internes peuvent être installés sans limitation, mais nécessitent des ressources pour être construits.

Les modules d’habitation (« habs ») forment la zone de vie principale des vaisseaux de classe Corvette. Les Habs sont disponibles en trois classes distinctes : Titan, Thunderbird et Ambassador, chacune avec sa propre esthétique sci-fi. Les aménagements installés reflètent le style de leur hab, et plusieurs habs placés adjacentement sont automatiquement reliés par des portes.

Des Corvettes à plusieurs étages peuvent être assemblées avec l’installation d’escaliers internes.

Plusieurs modules de Corvette installables ont une fonctionnalité pratique, tels que le Mur Vivant, l’Unité Nutritionnelle, l’Unité de Raffinage et le Radar de Mission.

Un certain nombre de modules de Corvette sont liés à des améliorations technologiques, améliorant automatiquement les stats de la Corvette ainsi que son apparence.

Les terminaux d’Atelier de Corvette peuvent être trouvés à bord de la Station Spatiale. Ces terminaux fournissent une interface grâce à laquelle les modules de Corvette collectés peuvent être assemblés en un vaisseau pilotable et habitable.

Le terminal donne aussi accès à une boutique pour acheter des modules de Corvette de base, et une interface de troc pour échanger des modules de Corvette avancés.

L’Atelier de Corvette peut stocker une Corvette en projet, permettant de sauvegarder les modifications en cours et d’y revenir plus tard.

Un cache à proximité collectera tout excédent de modules de Corvette remboursés s’il y en a trop à stocker dans l’inventaire du joueur.

La Corvette bénéficie d’un propulseur pulse particulièrement puissant, qui se déplace plus vite que les vaisseaux mono-place.

Les Corvettes peuvent piloter automatiquement vers les stations spatiales, les planètes découvertes et les destinations de mission.

Les Corvettes peuvent aussi être réglées sur pilotage automatique le long de la trajectoire de vol actuelle.

Les passages d’accès de la Corvette sont accompagnés d’un téléporteur spécialisé, permettant au vaisseau de planer au-dessus des terrains particulièrement montagneux ou difficiles, tandis que les passagers se téléportent depuis et vers la surface planétaire.

Ajout de la prise en charge de multiples mondes physiques, permettant aux joueurs de voyager stablement et de marcher autour de Corvettes se déplaçant rapidement.

La marche spatiale est maintenant un mode de navigation pleinement pris en charge, permettant aux joueurs de quitter leur vaisseau (ou cargo) et d’utiliser leur jetpack pour voler parmi les étoiles.

Ajout d’un certain nombre d’effets visuels spécifiques aux Corvettes pour les moteurs et l’atterrissage.

Ajout de nouveaux effets audio et d’ambiances environnementales pour les Corvettes.