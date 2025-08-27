Marvelous Europe et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer que STORY OF SEASONS: Grand Bazaar est désormais disponible en édition physique pour Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

Inspiré du titre classique sur console portable, STORY OF SEASONS : Grand Bazaar améliore l’original de toutes les façons possibles et imaginables. Le monde est plus grand et plus vivant que jamais grâce à de nouveaux visuels incroyables, de nouveaux personnages, une histoire élargie et le doublage vocal des personnages dans les événements de l’histoire – une première pour la série. Profitez du climat unique de Zephyria, en utilisant le vent pour faciliter les déplacements et les tâches agricoles !

Le bazar de Zephyria était autrefois l’un des plus grandioses du monde, attirant des clients et des marchands ambulants des quatre coins de la planète. Aujourd’hui, cependant, le bazar a été déserté des clients. C’est au nouveau résident de Zephyria de changer la donne ! Les joueurs élèveront des animaux, récolteront des cultures, fabriqueront des produits rares, puis vendront leurs marchandises sur leur propre stand dans le bazar. Au fur et à mesure que le bazar se développe, de nouveaux produits et services arriveront, que les joueurs pourront utiliser pour améliorer leur ferme. Aidez à rétablir la prospérité du bazar, installez-vous confortablement et fondez une famille, et Zephyria sera à nouveau florissante !

Disponible sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, l’édition Limitée de STORY OF SEASONS: Grand Bazaar inclut en plus du jeu physique sur cartouche : une adorable peluche mouton, un poster, un livre d’art physique avec plus de 115 pages d’art cosy, et un CD de la bande originale.

Respirez l’air pur des alpages !

Une nouvelle vie commence à la ferme, tandis que s’égraine le cycle quotidien de la campagne. Faites pousserdifférentes récoltes et prenez soin de vos animaux dans les magnifiques panoramas de Zéphyria.

Envolez-vous vers le succès au bazar hebdomadaire

Vendez les produits de votre ferme sur un bazar haut en couleur. Personnalisez votre étal et gérez vos ventes.Faites parler de vous, gonflez les profits et replacez le grand bazar de Zéphyria sur la carte.

Un vent de jovialité se lève

Maîtrisez le pouvoir du vent ! Prenez les courants ascendants pour glisser dans les airs sous votre parapente etprofitez des moulins pour créer de nouveaux produits à vendre au bazar.

De l’amour dans l’air

Découvrez la fantastique communauté de Zéphyria et ses figures hautes en couleur… Sympathiques habitants,lutins magiques de la nature et plus encore. Trouvez l’amitié, l’amour et fondez peut-être une famille avec l’un desdouze charmants personnages prêts à partager ce nouveau chapitre avec vous.

