Nintendo continue sur sa lancée avec la Switch 2, qui connaît un démarrage particulièrement impressionnant sur le marché américain. Selon les données de Circana, organisme chargé de suivre les ventes de l’industrie du jeu vidéo aux États-Unis, la console a désormais dépassé les deux millions d’unités écoulées depuis son lancement. Un résultat qui place la machine 75 % au-dessus du rythme de ventes établi par la première Nintendo Switch lors de sa période de lancement en 2017.

La Switch 2 s’impose ainsi comme le moteur de la croissance matérielle du marché en juillet, malgré une baisse globale des dépenses en consoles par rapport à l’année précédente. Les chiffres montrent en effet un recul de 47 % pour la PlayStation 5 et une chute de 69 % pour la Xbox Series, tandis que la Switch de première génération a également vu ses ventes reculer de 52 % sur un an. À l’inverse, la Switch 2 a non seulement dominé le mois de juillet, mais elle occupe aussi la première place des ventes de consoles en 2025, aussi bien en volume qu’en valeur. La PlayStation 5 conserve la deuxième place dans ces deux catégories, mais l’écart grandissant illustre bien la dynamique dont bénéficie Nintendo grâce à sa nouvelle console hybride.