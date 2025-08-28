La bande-annonce DRAGON BALL: Sparking! ZERO montre le gameplay et les commandes par mouvements sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 qui accueilleront le jeu le 14 novembre 2025.



Les joueurs peuvent découvrir une nouvelle façon de jouer grâce aux commandes par mouvements ! Ils pourront imposer leur propre style et utiliser leur Joy-Con pour recréer les mouvements de leurs personnages préférés, lancer un terrible Kamehameha sur leurs adversaires et ressentir dans leurs bras la puissance de chaque coup.

Il faudra choisir parmi une sélection de 180 personnages dans le jeu de base et, en fonction des choix du joueurs, débloquer de nouveaux scénarios hypothétiques. De plus, le mode Custom Battle permet aux joueurs de créer leurs propres batailles en sélectionnant les personnages, les dialogues et plus encore. Ils pourront également rassembler un maximum de 6 joueurs en mode multijoueur local ou en ligne.