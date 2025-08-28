La Nintendo Switch 2 continue de recevoir des mises à jour gratuites pour certains jeux déjà disponibles sur la console précédente, et cette fois-ci c’est High On Life qui en profite. Le FPS délirant de Squanch Games bénéficie désormais d’une version Nintendo Switch 2 Edition, proposée gratuitement à tous les joueurs possédant déjà le titre sur Switch.

Sorti en mai 2025 sur la première Switch, High On Life avait surpris par son arrivée native sur la console hybride (voir notre test). Trois mois plus tard, cette édition optimisée pour la Switch 2 vient donner un sérieux coup de polish à l’expérience, sans coût supplémentaire pour les anciens possesseurs. Pour les nouveaux venus, le jeu est proposé à 36€49 dans sa version complète.

Qu’apporte la version Switch 2 ?

Nintendo a détaillé les améliorations apportées par cette édition :

Prise en charge des Joy-Con 2 avec contrôle façon souris , une fonctionnalité qui rend le gameplay bien plus fluide pour un FPS.

, une fonctionnalité qui rend le gameplay bien plus fluide pour un FPS. Qualité des effets visuels améliorée , avec des VFX plus nets et plus détaillés.

, avec des VFX plus nets et plus détaillés. Textures retravaillées , affichant une meilleure définition.

, affichant une meilleure définition. Framerate plus élevé et plus stable , pour une expérience de jeu plus confortable.

, pour une expérience de jeu plus confortable. Résolution améliorée, jusqu’à 1080p en 30 FPS en mode docké sur Switch 2.

Ces ajouts viennent gommer une partie des limites techniques de la première version, rendant le jeu plus agréable visuellement et plus fluide dans l’action.

Rappel : qu’est-ce que High On Life ?

Pour ceux qui n’ont pas encore tenté l’aventure, High On Life propose une expérience unique mêlant humour déjanté et gameplay nerveux. Vous incarnez un adolescent sans ambition, fraîchement diplômé du lycée, qui voit sa vie bouleversée par l’invasion d’un cartel alien décidé à se droguer… avec l’humanité.

Accompagné de pistolets parlants aussi bavards que charismatiques, vous partez à la chasse intergalactique pour devenir le plus grand chasseur de primes de la galaxie. Exploration de biomes variés, affrontements contre les sbires de Garmantuous, loot à récupérer et personnages hauts en couleur rythment cette aventure à la frontière du shooter et de la comédie absurde.

Le DLC High On Knife

En complément, Squanch Games a lancé une extension scénarisée : High On Knife. Se déroulant deux ans après la défaite du cartel G3, ce DLC met en avant Knifey, qui embarque le joueur dans une quête pour retrouver un mystérieux colis. Entre rencontres loufoques (dont un géant amical et une arme façon flipper), trafics interstellaires et une inquiétante compagnie de livraison, l’aventure reste fidèle au ton complètement barré du jeu principal.