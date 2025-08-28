Découvrez un JDR tactique mettant en scène des personnages d’anime emblématiques, des séquences d’action explosives et le tout nouveau système Assist Link

Levez-vous et unissez-vous pour la victoire ! SUPER ROBOT WARS Y, le jeu de combat au tour par tour qui rassemble des héros de légende est désormais disponible dans le monde entier. Développé par Bandai Namco Forge Digitals Inc. et publié par Bandai Namco Entertainment Europe, SUPER ROBOT WARS Y est un JDR tactique sur grille dans lequel des pilotes de méchas luttent pour sauver le monde. Dernier épisode d’une série légendaire commencée il y a plus de 30 ans, SUPER ROBOT WARS Y est disponible en plusieurs éditions numériques sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ et PC sur Steam®.

Confrontés à un désastre inévitable, les Guardians of Steel [Gardiens d’acier] de SUPER ROBOT WARS Y vont devoir livrer bataille pour inverser le cours du destin. Dans ce nouvel épisode de la série, les joueurs pourront découvrir des animations d’attaque spectaculaires, un nouveau système de personnalisation des unités et des pilotes et une histoire passionnante qui rassemble les univers des plus grands animes de méchas. Aux commandes d’une armée sur une grille tactique, ils devront exploiter au mieux leur arsenal et leurs capacités pour vaincre leurs adversaires et sauver le monde. Suite directe de SUPER ROBOT WARS 30 (2021), SUPER ROBOT WARS Y est un épisode incontournable pour tous les fans de cette série à succès.

SUPER ROBOT WARS Y intègre le système Assist Link [Liaison de soutien], qui permet aux personnages de l’Assist Crew [Équipage de soutien] de rejoindre le champ de bataille. Les joueurs peuvent utiliser des Assist Commands [Ordres de soutien] pour récupérer des PV et de l’énergie, booster l’attaque d’une unité et plus encore. Grâce aux points de XP obtenus à chaque activation, l’Assist Crew [Équipage de soutien] peut débloquer ou améliorer des capacités passives pour aider les unités à dominer l’armée adverse.