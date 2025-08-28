Et si, le temps d’un jeu, on troquait le rôle du héros sauveur de monde pour celui d’un petit cambrioleur à la serpillière douteuse ? C’est le pari osé, et quelque peu déviant, que nous propose Thief Simulator Mastermind Edition sur Nintendo Switch. Développé par le studio polonais PlayWay – connu pour ses simulations aux concepts originaux comme House Flipper ou 911 Operator –, ce titre promet de nous plonger dans les bottes (silencieuses) d’un voleur en herbe. Entre observation, planification et fuite précipitée, l’expérience est-elle aussi palpitante que le synopsis le laisse entendre ? Ou finit-on par se demander si voler des grille-pains en vaudrait vraiment la peine ? C’est l’enquête que l’on a menée.

Le casse du petit jour

Ici, point de grande narration épique. On incarne simplement « Le Voleur », un ambitieux petit malfrat qui démarre sa carrière en défonçant des fenêtres à la masse pour chiper des casseroles. Un ami aux faux airs de gangster new-yorkais nous guide au téléphone, nous donnant nos premières missions. Le but ? Gravir les échelons du milieu en accumulant de l’expérience et de l’argent pour débloquer de nouvelles compétences (crochetage, discrétion, etc.) et des outils plus performants (caméras, pinces, etc.), le tout afin de réaliser des casses plus juteux. La Mastermind Edition inclut le DLC Luxury Houses, ajoutant 4 nouvelles propriétés cossues à dévaliser, 2 grandes cartes supplémentaires, 4 nouveaux gadgets high-tech et 3 voitures de luxe à voler, étoffant significativement le contenu de base.

Un gameplay répétitif mais diablement addictif

Le cœur du jeu repose sur une boucle de gameplay simple mais efficace, bien que très répétitive. Tout commence dans le garage, où l’on prépare ses coups en consultant différents sites fictifs : « Tools4Thieves » pour acheter du matériel, « Rent-a-Thug » pour accepter des missions ou encore « StealYourForums » pour récolter des informations sur ses futures cibles. Une fois sur le terrain, l’étape suivante consiste à observer attentivement. Il s’agit alors d’étudier les habitudes des habitants, d’identifier les points d’entrée, de repérer les systèmes d’alarme et de localiser les objets de valeur. C’est sans doute la phase la plus stratégique et immersive du jeu.

Vient ensuite le casse à proprement parler, où infiltration et vol doivent se faire dans la plus grande discrétion. Fouiller les tiroirs, éviter de faire du bruit et surtout ne pas se faire repérer constituent les clés de la réussite, avec une satisfaction particulière lorsque l’on parvient à repartir sans alerter personne. Enfin, après l’action, on revend le butin chez le prêteur sur gages ou sur le marché noir en ligne « Blackbay », ce qui permet d’acquérir de nouveaux gadgets et de débloquer des compétences supplémentaires pour préparer des cambriolages encore plus ambitieux.

Si la boucle est initialement très prenante, la répétition finit par s’installer. Les missions se ressemblent toutes, et l’intelligence artificielle très basique des habitants et de la police (qui oublie votre existence si vous vous cachez dans un placard ou une benne) enlève rapidement tout sentiment de danger et de challenge.

Une maniabilité et des contrôles maladroits

C’est sur le plan technique que le bât blesse le plus cruellement, avec des contrôles souvent frustrants et un manque flagrant de finesse. Se déplacer paraît lent et peu naturel, en particulier lorsqu’on transporte un objet encombrant comme une télévision. Les interactions avec l’environnement sont tout aussi laborieuses : ouvrir une simple portière de voiture demande plusieurs manipulations successives — ouvrir, s’installer, puis démarrer — tandis que franchir un encadrement de porte avec un objet volumineux relève presque du parcours du combattant. Le crochetage, s’il se veut plus réaliste que dans d’autres jeux, s’avère fastidieux et souffre d’un manque de feedback tactile qui le rend davantage agaçant qu’intéressant. Quant à la conduite, elle frise le désastre : les véhicules se manient comme des chariots élévateurs sur glace, rendant toute tentative de fuite en voiture plus ridicule qu’efficace.

Une réalisation technique très décevante

Thief Simulator n’était déjà pas un bijou visuel lors de sa sortie sur PC en 2018, mais sur Nintendo Switch, la transition est particulièrement douloureuse. Les graphismes accusent un retard flagrant : les modèles 3D sont d’une grande simplicité, les textures apparaissent boueuses, surtout en mode portable, et les environnements vides manquent cruellement de personnalité, donnant une impression de désolation. Le pop-in est omniprésent, tandis que les distances d’affichage extrêmement courtes plongent le jeu dans un brouillard permanent rappelant tristement l’ère de la Nintendo 64.

Les performances ne sauvent en rien l’expérience. Les ralentissements sont fréquents et les temps de chargement entre les zones s’étirent parfois sur plusieurs minutes, cassant totalement le rythme de l’action. Sur le plan sonore, le constat est tout aussi médiocre : la bande-son se révèle insignifiante, les effets sonores simplistes, et seul le doubleur du contact téléphonique tente d’apporter un peu de personnalité, avec un résultat plus kitsch qu’efficace.

La Mastermind Edition offre un contenu plus étoffé que l’original, avec ses nouveaux districts, maisons de luxe et gadgets. Comptez une quinzaine d’heures pour venir à bout des missions principales et des nouveaux contrats. Cependant, la grind (répétition des mêmes actions pour monter de niveau) se fait très vite sentir et peut lasser. Le jeu mise tout sur sa boucle de gameplay addictive, mais celle-ci montre malheureusement vite ses limites et ses défauts techniques.