La semaine 34 de l’année 2025 a livré de nouveaux chiffres intéressants du côté des ventes japonaises, et une nouvelle fois, c’est Mario Kart World sur Nintendo Switch 2 qui conserve la première place du classement software. Malgré une baisse de 50 % par rapport à la semaine précédente, le jeu de course culte de Nintendo écoule encore 30 202 exemplaires, pour un total désormais supérieur à 1,62 million d’unités vendues au Japon depuis son lancement début juin.

En seconde position, Donkey Kong Bananza continue de faire bonne figure sur la nouvelle console de Nintendo. Sorti mi-juillet, le titre s’est vendu à 8 424 exemplaires cette semaine, cumulant près de 276 000 copies. En revanche, il enregistre une baisse significative de 72 %, preuve que son rythme de ventes commence à ralentir.

Le reste du classement montre une belle longévité des titres Nintendo Switch « première génération ». Minecraft (3e), Mario Kart 8 Deluxe (4e) et Animal Crossing: New Horizons (5e) continuent d’attirer les joueurs, malgré des sorties datant respectivement de 2018, 2017 et 2020. Ces classiques profitent d’une base installée gigantesque et restent régulièrement dans le top 10.

Un autre titre à noter est Super Mario Party: Jamboree, qui apparaît deux fois dans le classement. La version classique sur Nintendo Switch (7e) totalise désormais plus de 1,37 million de ventes, tandis que l’édition Nintendo Switch 2, sortie en juillet, reste en retrait avec seulement 50 654 unités cumulées, dont 3 063 cette semaine. La transition entre les deux générations de consoles semble encore hésitante, certains joueurs préférant rester sur l’ancien modèle.

Enfin, une petite nouveauté se glisse dans le top 10 : Japanese Rail Sim: Real Pro Tokyo – Kanagawa! Tokyuu Corporation Edition, qui s’installe à la 10e place avec 2 497 ventes. Preuve que les simulations ferroviaires conservent un public fidèle au Japon, même face aux mastodontes de Nintendo.

Rang Titre Console Prix Cette Semaine Total 1 Mario Kart World NS2 ¥9,073 30,202 1,620,741 2 Donkey Kong Bananza NS2 ¥8,164 8,424 275,679 3 Minecraft NSW ¥3,600 7,053 3,982,564 4 Mario Kart 8 Deluxe NSW ¥5,980 5,823 6,422,530 5 Animal Crossing: New Horizons NSW ¥5,980 4,222 8,204,107 6 Nintendo Switch Sports NSW ¥4,980 3,845 1,633,691 7 Super Mario Party: Jamboree NSW ¥6,480 3,354 1,375,162 8 Super Mario Party: Jamboree – Switch 2 Edition + Jamboree TV NS2 ¥8,297 3,063 50,654 9 Tamagotchi Plaza NSW ¥5,400 3,041 175,903 10 Japanese Rail Sim: Real Pro Tokyo – Kanagawa! Tokyuu Corporation Edition NSW ¥7,800 2,497 NEW

Répartition des consoles : Switch 2 en tête, la PS5 poursuit son ralentissement

Côté hardware, la Nintendo Switch 2 domine largement le marché avec 35 359 ventes hebdomadaires, portant son total annuel et historique à 1,89 million de consoles écoulées au Japon. Sa grande sœur, la Nintendo Switch, résiste encore avec 17 945 ventes (dont 9 922 pour le modèle OLED), confirmant que la première génération n’a pas dit son dernier mot malgré son grand âge.

La PlayStation 5 affiche 6 428 unités vendues, en net recul par rapport à l’an dernier où elle atteignait 31 493 ventes sur la même semaine. La déclinaison Pro contribue désormais à une part non négligeable de ses ventes, mais la tendance générale reste à la baisse.

La Xbox Series X|S, comme à son habitude au Japon, reste marginale avec seulement 287 consoles écoulées. Quant à la PlayStation 4, elle est désormais anecdotique, avec 13 ventes hebdomadaires.