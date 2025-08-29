Bounty Packs, nouveaux combats de boss, événements saisonniers, et le retour du mode “Chasseur de l’Arche Ultime” proposent des défis de taille en amont du premier Story Pack : Mad Ellie and the Vault of the Damned

Au cours du Gearbox Main Theater Show à la PAX West, 2K et Gearbox Software ont partagé un aperçu détaillé de tout le contenu de post-fin de jeu et post-sortie qui débarque dans Borderlands® 4, la prochaine itération de la franchise culte de looter-shooter. Borderlands 4 sortira le 12 septembre 2025 sur PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S, et PC via Steam et Epic Games Store. Le jeu arrivera également sur Nintendo Switch™ 2 le 3 octobre 2025.

Post-fin de jeu

Borderlands 4 ne se termine pas à la fin de la campagne principale, les joueurs pouvant se préparer à une expérience post-fin variée, centrée sur l’obtention du meilleur butin possible sur Kairos. Les joueurs pourront progresser à travers des défis hebdomadaires, des Spécialités déblocables pour personnaliser encore plus leur armement, et le retour du mode « Chasseur de l’Arche Ultime ».

Le mode « Chasseur de l’Arche Ultime » a été repensé pour son retour. Cette option de difficulté post-fin mettra les joueurs au défi à travers 5 niveaux déblocables de difficulté croissante. De plus, appliquant les leçons apprises des précédents opus, le mode ne demande pas que les joueurs refassent la campagne pour gagner de nouveaux rangs. A la place, les joueurs graviront les échelons à travers des défis précis qui mettront à l’épreuve leur build choisi, qui deviennent plus difficiles au fur et à mesure de leur progression mais éliminant le besoin d’acquérir à nouveau le même équipement.

Chaque rang du mode Chasseur de l’Arche Ultime inclut des boosts exclusifs, les Firmwares, qui sont des bonus définis pour l’équipement dont les joueurs feront l’expérience au cours de la campagne. Plus un joueur accumule de Firmwares, plus le bonus sera conséquent. Ces puissants bonus Firmwares peuvent être transférés une seule fois à un autre objet, moment auquel l’item original est détruit et le bonus Firmware ne peut plus être re-transféré.

Plusieurs avantages seront proposés pour permettre aux joueurs de poursuivre leur quête pour le meilleur butin : les Weekly Wildcards offrent des missions qui alternent avec une récompense de niveau Légendaire garantie. Dans le Weekly Big Encore Boss, le Big Encore de Moxxi choisit un boss pour la semaine qui peut être débloqué avec de l’Eridium pour une itération plus grande avec de meilleurs taux d’obtention. La Black Market Machine de Maurice envoie les joueurs à travers Kairos à la recherche de ses possessions, avec du butin varié pour les parties de chaque joueur. Toutes ces activités sont volontairement accessibles en ligne, pour encourager les joueurs à faire équipe avec leurs amis, ou en trouver de nouveau avec les mêmes objectifs.*

Feuille de route post-sortie

Les joueurs peuvent également s’attendre à une solide feuille de route quant au contenu gratuit et aux DLC payants qui suivront la sortie de Borderlands 4 pour continuer leurs aventures sur Kairos. Les DLC payants incluent deux types de de contenus : les Story Pack** et les Bounty Pack.**

Le premier Story Pack des deux annoncés met en avant le retour de l’indiscutable favorite des fans, Ellie, dans Mad Ellie and the Vault of the Damned. Avec un thème « horreur cosmique » et un ton plus sanglant et sombre, ce Story Pack comporte une toute nouvelle région de Kairos à explorer, plusieurs intrigantes missions principales et annexes, du nouvel équipement légendaire, et l’introduction du premier Chasseur de l’Arche jouable post-sortie. De plus, ce pack contient 4 nouveaux Skins de Chasseurs de l’Arche, 2 nouveaux Skins de véhicules, 3 Skins pour le drone ECHO-4, ainsi que des pièces jointes, et 1 ECHO-4 Frame.

Avec la sortie du premier Bounty Pack, les joueurs pourront faire l’expérience de missions narratives qui étendent l’univers de Borderlands. Ces missions révèleront plus de détails sur les nouveaux personnages que les joueurs rencontrent sur Kairos, à commencer par Rush, le sociable leader des Outbounders. Chaque Bounty Pack inclut de nouvelles missions principales, un nouveau boss, du nouvel équipement légendaire, un Skin de joueur, un Skin de drone ECHO-4, 1 nouveau véhicule, et une Vault Card, permettant aux joueurs de débloquer 24 cosmétiques et 4 pièces d’équipement réutilisable.

En outre, disponible comme contenu gratuit pour tous les joueurs, des mini-événements saisonniers débuteront en octobre avec « Les Horreurs de Kairos » et offrira de nouvelles armes légendaires, de nouveaux cosmétiques, et une nouvelle variante de météo. Également disponibles post-sortie sans coût additionnel pour tous les joueurs, les Boss Invincibles reviennent pour tester les compétences des joueurs et leurs builds dans de nouvelles arènes de boss de haut niveau intégrant les nouvelles mécaniques de traversée. De puissantes nouvelles légendaires font office de récompenses exceptionnelles pour les joueurs capables de faire tomber les Boss Invincibles. De plus, un nouveau niveau du mode « Chasseur de l’Arche Ultime » sortira en parallèle de chaque Boss Invincible.

Le Gearbox Main Theater Show à la PAX East donnera tous les détails additionnels sur le contenu post-sortie et post-fin de Borderlands 4, ainsi que des observations de l’équipe de développement.

*Le jeu en ligne nécessite une connexion Internet et un compte SHiFT. Le jeu en ligne sur console nécessite un abonnement payant séparé. Les conditions s’appliquent.

**Story Packs inclus dans le Borderlands 4 Vault Hunter Pack, et dans l’Edition Super Deluxe de de Borderlands 4. Ils seront également disponibles pour achat séparé (nécessite le jeu de base). Les timings exacts de sortie de chaque Story Pack seront annoncés à une date ultérieure et seront sujets à changement. Les conditions s’appliquent.

**Bounty Packs inclus dans le Borderlands 4 Bounty Pack Bundle, et dans les Editions Deluxe et Super Deluxe de de Borderlands 4. Ils seront également disponibles pour achat séparé (nécessite le jeu de base). Les timings exacts de sortie de chaque Bounty Pack seront annoncés à une date ultérieure et seront sujets à changement. Les conditions s’appliquent.