Chair de Poule, voilà un nom qui devrait parler à certains lecteurs (jeunes et moins jeunes)… La série revient pour une nouvelle adaptation vidéoludique ! Pour le meilleur ou pour le plus effrayant ? Prenez une lampe de poche et un lance-pierre, nous allons braver le couvre-feu et les monstres !

Bienvenue dans l’univers de R.L. Stine

Chair de Poule (Goosebumps en version originale) est une série de livres fantastiques, légèrement horrifiques, à destination de la jeunesse. Son auteur, R.L. Stine, pourrait être comparé à un Stephen King pour les jeunes ! Les premiers ouvrages de la série sont arrivés en 1995 en France où ils ont rapidement connu un vif succès, tout comme dans les autres pays où ils ont été publiés d’ailleurs. La série originale compte pas moins de 74 livres abordant des thèmes comme les monstres, les loups-garous, les fantômes, les momies, les pantins maléfiques… et met systématiquement en scène des adolescents et préadolescents, face à ces situations surnaturelles.

La série a d’ailleurs eu droit à une adaptation de certains des romans, dans une série TV anthologique (dans un esprit « Contes de la crypte » ou « Fais-moi peur ! » pour rester dans la même tranche d’âge). Une seconde série sortie en 2023 et 2025 reprenait les histoires et créatures des livres pour proposer une histoire originale sur plusieurs épisodes. Il y a également eu deux films sortis au cinéma (avec Jack Black dans le rôle de l’écrivain R.L. Stine). Forcément, avec un succès pareil, les jeux vidéo ont suivi et on compte pas moins de 7 adaptations allant de plutôt pas mal à peu vraiment mieux faire…

Cette 8ème adaptation propose une histoire originale, bien que s’inspirant de l’univers de la série originale. Le jeu nous fait incarner Sloane Spencer, une jeune adolescente un peu « geek » sur les bords, qui décide de mener une enquête avec ses amis afin de comprendre pourquoi les adultes ont mis en place un couvre-feu et si les apparitions nocturnes de supposés monstres dans la paisible ville de Little Creek sont une réalité… Autant dire que Sloane, Harvey, Lizzy et Lydia vont passer une nuit « terrifiante » qu’ils ne sont pas près d’oublier…

Resident Pueril

Goosebumps: Terror in Little Creek est un jeu d’aventure en 3 dimensions où vous incarnez Sloane. Celle-ci peut se déplacer librement dans les zones accessibles de la petite ville de Little Creek. Elle peut se déplacer dans toutes les directions, s’accroupir pour marcher sans faire de bruit, utiliser une lampe-torche pour voir dans les endroits trop sombres et enfin utiliser un lance-pierre (et plusieurs projectiles différents) pour se débarrasser de certains monstres…

Sloane évolue dans un monde « ouvert », enfin presque. L’aventure est relativement linéaire et même s’il est possible à terme d’explorer toute la carte et certains lieux de Little Creek (qui n’est pas si gigantesque que cela), les différentes zones se débloqueront au fur et à mesure de votre progression. Il y aura généralement 2 objectifs à atteindre en parallèle, soit rejoindre Harvey à un endroit ou alors Lizzy et Lydia à un autre. Les 2 objectifs peuvent se résoudre de façon indépendante et vous êtes libres de commencer par l’un ou l’autre. Il y a des « petits lieux extérieurs », la cour de l’église et le cimetière par exemple et des lieux plus « grands », que vous pourrez explorer. Ces derniers sont au nombre de 3 : La bibliothèque (point de départ de l’aventure), le théâtre et le musée. Chacun de ces lieux est occupé par un monstre plus puissant que les autres (et que l’on retrouve sur la jaquette du jeu). Ces 3 monstres sont directement issus des livres de la série, on retrouve donc une momie, le fantôme de l’auditorium et un monstre polymorphe. L’un de ces monstres a d’ailleurs un lien particulier avec un roman de la série dans l’histoire que nous sommes amenés à découvrir, mais nous n’en dirons pas plus ! Aucun doute que celles et ceux qui ont lu tous les ouvrages de la série comprendront assez vite de quoi il en retourne !

Dans son déroulement, on pourrait presque comparer cette aventure à un pseudo Resident evil pour les plus jeunes. En effet, on retrouve quelques éléments propres aux premiers épisodes de la saga de Capcom ; tout au long de notre progression, il est possible de lire pas mal de notes, extraits de journaux, etc… dont les informations sont souvent des éléments utiles pour résoudre des énigmes afin de progresser dans le jeu. Il en est de même avec certains éléments du décor qu’il conviendra de bien observer pour trouver la bonne solution. Certains documents et objets quant à eux, feront référence à l’univers de la série Chair de Poule et rappelleront les évènements contés dans Prisonniers du miroir, Le Masque Hanté, la Peau du Loup-garou, etc… pour ne citer qu’eux ! Cette dimension énigme est plutôt intéressante et si cela paraît trop compliqué, vous pouvez compter sur des boules de cristal qui vous donneront parfois des indices sur les actions à mener pour réussir. On vous donne une petite indication (valable surtout au début), observez en hauteur si vous voyez des girouettes, elles sont utilisées (de façon un peu trop appuyée) pour débloquer des portes ou faire tourner certaines pierres…

Qui dit Resident Evil dit aussi monstres à dégommer ! Bon, par contre, c’est vrai qu’avec un lance-pierre, on ne va pas chasser le zombie et le hunter… Cependant, on pourra compter sur différents types de projectiles, comme des billes plus lourdes qui pourront réduire en poussière verte les monstres les plus petits en 1 ou 2 coups. Pour les un peu plus gros, capables de vous cracher du slime dessus, il faudra de préférence utiliser des projectiles explosifs (comme des pétards), pour en venir à bout en 3 coups. Il existe également des billes fumigènes pour faciliter vos évasions… Car oui, l’esquive et l’évasion restent une bonne solution pour progresser.

Il est possible de se cacher dans certains objets du décor, comme des coffres ou des armoires… mais ces possibilités nous seront rarement utiles, car quand nous sommes face à un des trois monstres principaux, insensibles à nos billes, la meilleure défense reste la fuite, jusqu’à échapper complètement au champ de vision du vilain. Nous avons donc vite opté pour la méthode on dégomme les plus petits et on voit pour les un peu plus gros, histoire de se promener plus tranquillement. Ces phases de poursuite avec les gros monstres tournent toujours à la fuite. L’intelligence de ces derniers est relativement réduite (normal, ce sont des monstres), ils ont en revanche la fâcheuse tendance à devenir très (trop ?) collants une fois qu’ils vous ont aperçus (ou entendus). Pour faire simple, si vous rentrez dans leur champ de vision (ou que vous faites du bruit en marchant sur du verre brisé, ce qui aura pour effet de les attirer vers vous), ils n’auront de cesse de vous courir après de très (trop ?) près et il faudra alors courir à travers les différentes pièces ou alors tourner autour d’un gros élément de décor jusqu’à ce qu’il se lasse parce qu’il ne vous aura pas vus pendant assez longtemps. L’autre alternative c’est de le laisser vous attraper, quitte à perdre quelques points de vie, pour vous débattre et le sonner quelques instants. L’occasion de prendre la fuite et de vous planquer pour vous faire oublier. Mais les barres énergétiques et trousses de soins sont relativement nombreuses, tout comme les munitions pour le lance-pierre.

Le jeu a également le mérite de ne pas imposer trop d’allers-retours, même si nous retournons dans les trois lieux principaux par deux fois, mais pour explorer des zones différentes. Au final, les zones à parcourir sont relativement petites, mais il reste possible de profiter de quelques raccourcis pour éviter des déplacements trop « longs » ou des mauvaises rencontres.

Nous ne l’avions pas évoqué, mais Sloane mettra rapidement la main sur « le livre hanté », qui agira en tant qu’élément déclencheur des évènements qui suivront durant la nuit… Bien que magique, les pouvoirs apportés par le livre sont finalement assez réduits et ne serviront qu’à ouvrir des portes ou des passages jusqu’alors bloqués, en réalisant des figures à l’écran avec le stick droit. On regrette que ce livre n’apporte pas des pouvoirs supplémentaires pour éradiquer plus facilement certains monstres… Son intérêt est finalement plus scénaristique qu’autre chose et c’est un peu dommage. Mais on peut se réjouir de ne pas avoir à l’utiliser trop souvent, car le tracé des runes n’est parfois pas évident et peut vite se complexifier, car le jeu ne se met pas en pause quand on l’utilise. Les ennemis pouvant alors venir en profiter pour s’en prendre à notre héroïne…

Little Creek : La nouvelle terreur ?

Dans l’ensemble, le jeu ne brille pas forcément par des graphismes de fou… La direction artistique est d’ailleurs assez réduite, mais se rapproche plutôt des dessins animés pour enfants en image de synthèse. Malheureusement, cela rend les décors, surtout en intérieur, assez vides. Il en va de même pour certaines textures, c’est très simpliste et on aurait apprécié quelque chose d’un peu plus fouillé. Néanmoins, l’utilisation de la lampe torche propose de jolis effets de lumière, mais à côté de ça, les explosions des pétards envoyés par notre lance-pierre sont assez risibles… Il en est de même pour les effets de fumée lorsqu’un ennemi est vaincu, qui ne ressemblent pas à grand-chose, alors que les effets de lumière au niveau des flammes sont beaucoup plus réussis… De ce point de vue, le jeu a du mal à trouver un rendu équilibré. Malgré tout, bien qu’il y ait un peu d’aliasing, le jeu reste fluide (heureusement vu ce qu’il y a à afficher). Par contre, le titre souffre de son côté scripté et il nous est arrivé de tourner un peu en rond, parce que nous n’avions pas discuté avec un personnage pour débloquer la suite de la progression… Ce n’était pas forcément évident, car le personnage en question n’était pas visible de suite, fort heureusement, une fois cette subtilité comprise, nous avons pu continuer notre route. Mais souvent les blocages que l’on peut rencontrer tiennent à des objets que l’on n’a pas trouvés. Encore une fois, il est important de tout fouiller et d’ouvrir tous les tiroirs pour trouver par exemple cette satanée partition de piano !

Même si l’intégralité des textes et des dialogues sont sous-titrés en français, on regrette que le doublage soit en anglais. Pour un titre destiné aux plus jeunes, une version française intégrale aurait fait meilleure effet. Néanmoins, même si les doublages en anglais en font un peu trop (mais collent avec l’esprit ado), on regrette que la même attention n’ait pas été portée à l’ambiance sonore du jeu… De ce point de vue-là, c’est plutôt raté ! Les bruits de pas semblent dater d’un autre temps quant aux râles des monstres, ils ne sont pas folichons… On ne peut pas dire que l’ambiance sonore globale dans la nuit de Little Creek soit vraiment oppressante. Même la partition musicale se fait assez secondaire. Ce n’est que lors des poursuites avec un « gros monstre » que le rythme s’accélère avec la musique et qu’on ressent un semblant de panique… en partie également parce que le vilain nous colle aux baskets et qu’il n’est pas toujours évident de lui échapper…

Au niveau des choses qui nous ont un peu dérangés, on peut également évoquer le système de sauvegarde qui limite l’utilisation à une seule partie et un seul slot de sauvegarde. Même s’il est possible de sauvegarder de façon illimitée, en trouvant des machines à écrire (ça ne vous rappelle rien ?), cela aura pour effet d’écraser votre sauvegarde précédente. Il n’y a pas plusieurs emplacements et il est recommandé de sauvegarder assez fréquemment, car les sauvegardes automatiques n’ont lieu qu’à des moments bien spécifiques. Il faut toutefois rester prudent, car une « mauvaise » sauvegarde peut vous coûter toute votre partie. Par chance, les différents items de soins et de défense se trouvent facilement.

Au final, vous pouvez compter environ 5 à 6h pour terminer le jeu une première fois. Sachez également qu’il est possible d’obtenir deux fins différentes (une « bonne » et une « mauvaise »), avec tout ce que bon signifie dans les romans de R.L. Stine…

Goosebumps: Terror in Little Creek est disponible à 39,99 euros sur l’eShop.