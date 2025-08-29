Le studio Windwalk Games, composé de vétérans ayant travaillé chez Riot Games, Niantic et Blizzard, s’apprête à lancer son premier grand projet sur Nintendo Switch. Leur jeu d’action rogue-like coopératif SWORN sortira en version numérique le 25 septembre 2025, tandis qu’une édition physique est prévue pour le début de l’année 2026.

Une aventure entre légende arthurienne et rogue-like

SWORN propose une relecture sombre et stylisée de la légende du roi Arthur. Dans un Camelot déchu, corrompu par les ténèbres et dirigé par un Arthur tyrannique, vous incarnez un chevalier « Soulforged » en quête de rédemption. Le jeu peut se vivre en solo ou en coopération jusqu’à quatre joueurs, avec des combats intenses contre les Chevaliers de la Table Ronde.

Au fil de votre progression, vous croiserez des figures mythiques de la légende arthurienne comme Merlin ou la fée Viviane, qui vous guideront dans votre reconquête d’Avalon.

Un des piliers du gameplay repose sur les Seigneurs des Fées, auxquels vous pouvez prêter allégeance. Plus de 200 bénédictions uniques sont disponibles, offrant une variété impressionnante de stratégies. Feux purificateurs de Titania, rafales dévastatrices d’Obéron… chaque choix influencera votre style de combat et vos chances de survie.

La richesse du système permet de tester des milliers de combinaisons possibles, grâce à l’association entre bénédictions, armes et capacités spécifiques à chaque personnage.

Vos exploits vous permettront d’améliorer votre écuyer à travers la Flamme d’Avalore, qui le transformera progressivement en champion. Mais attention : même avec ces progrès, affronter Arthur lui-même reste un défi redoutable, pensé pour les joueurs les plus expérimentés.

L’univers visuel de SWORN s’inspire du style de l’artiste américain Mike Mignola, créateur de Hellboy. Cette identité graphique marquée, combinée à une bande-son originale, confère au jeu une atmosphère unique, entre bande dessinée sombre et épopée mythologique.

Rendez-vous en septembre

Avec sa promesse de coop dynamique, ses systèmes de progression profonds et sa direction artistique marquante, SWORN s’annonce comme l’un des rogue-like les plus ambitieux de la fin 2025 sur Nintendo Switch. Les joueurs pourront se lancer dans l’aventure dès le 25 septembre en téléchargement, avant de mettre la main sur la version physique début 2026.