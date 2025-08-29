C’est par-tee ! Les joueurs peuvent dès à présent choisir leur club et entrer sur le parcours pour devenir le golfeur ultime dans EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS, le nouvel épisode de la série Everybody’s Golf. Publié par Bandai Namco Entertainment Europe et développé par HYDE, EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS offre des graphismes améliorés, le plus large choix de personnages de l’histoire de la série, de nouveaux modes de jeu et de nombreuses options de personnalisation. Annoncé pour le 5 septembre 2025, le titre est déjà disponible en précommande numérique pour PlayStation®5 et PC sur Steam® (les précommandes pour Nintendo Switch™ ouvriront à une date ultérieure). Toute précommande s’accompagnera d’un accès anticipé au personnage jouable PAC-MAN™.

Le jeu proposera de nombreuses nouveautés :

Un large choix de personnages : avec plus de 25 personnages disponibles, les joueurs pourront accroître leur loyauté pour débloquer des supers coups (coups à spin, coups à tête chercheuse, coups spéciaux uniques à chaque personnage)

Aide du caddie : le caddie sera là pour aider les joueurs et leur prodiguer des conseils et plus encore.

Mode Défi : les joueurs pourront participer à des tournois en solo pour se hisser au sommet du classement. Il leur faudra débloquer des personnages, des scénarios et des tournois majeurs pour devenir le golfeur suprême !

Tournée mondiale : les joueurs découvriront des interactions de personnage absolument charmantes dans 10 régions du monde entier.

Golf déjanté : ce nouveau mode injecte une touche du chaos sur le parcours en ajoutant des obstacles, des défis et plus encore, en solo comme en multijoueur dans les modes Haut en couleur, Scramble, Survival Golf et Dokkan Golf.

EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS reprend la célèbre mécanique de tir à trois touches qui a fait le succès de la série : viser, appuyer trois fois au bon moment et swinguer vers le succès. Cette mécanique est très simple à comprendre pour les néophytes, mais seuls les meilleurs parviendront à la maîtriser parfaitement. Le jeu proposera un mode solo, un mode multijoueur coopératif en local et un mode multijoueur en ligne, mais aussi un mode Défi et plus encore pour vivre des compétitions palpitantes sur des parcours inspirés de 10 pays et régions du monde. Les joueurs devront surmonter les obstacles, dompter les conditions météo dynamiques et s’adapter à l’heure de la journée pour vaincre leurs adversaires. Et s’ils aiment le chaos, le nouveau mode Golf Déjanté les surprendra en leur proposant de surmonter des obstacles et des défis différents à chaque partie !